تجاوزت مداخيلها 12 مليار دولار.. أي تبعات لعودة الخصخصة بالمغرب؟

مريم التايدي-الرباط

ارتبط اسمه بعمال شركة "سامير"، يترافع إعلاميا ويفاوض أطراف قضية مصفاة تكرير النفط الوحيدة في المغرب التي تخضع للتصفية القضائية، إنه الحسين اليمني (49 عاما).





بنبرة جادة تعلوها الحسرة والحزم يقول اليمني للجزيرة نت "لو لم تفوت (تخصخص) سامير بالكامل لما آلت الأوضاع إلى ما هي عليه اليوم".





منذ 27 عاما ولج الكاتب العام لنقابة البترول والغاز الحسين اليمني مصفاة تكرير النفط موظفا، ليتحول بعد خمس سنوات إلى عامل وفق عقد مهدد في أي وقت، فقد الاستقرار الوظيفي الذي سعى إليه في البداية، في حين فقد أكثر من 350 عاملا مناصبهم أواخر التسعينيات.





"سامير" واحدة من أكثر من 120 مؤسسة كانت تديرها الدولة تم بيعها للقطاع الخاص منذ تسعينيات القرن الماضي، منها ما تطور وازدهر، وبعضها شرد عمالها، ومنها ما وصل حد التصفية.





لماذا الخصخصة؟

لجأ المغرب إلى الخصخصة في تسعينيات القرن الماضي، وكان الهدف آنذاك إعطاء دينامية للقطاع الخاص، حسب الخبير الاقتصادي المغربي لحسن حداد الذي نعت خصخصة بعض المنشآت المملوكة للدولة للقطاع الخاص بـ"الذكاء الإستراتيجي".





ويقدر حداد في حديث مع الجزيرة نت أن قطاعات مهمة نجحت وحدثت فيها ثورة حين نقلت إدارة جزء منها إلى القطاع الخاص، خصوصا قطاعي الفندقة والاتصالات.





أما رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية في البرلمان المغربي إدريس العدوي الصقلي فيعتبر أن الخصخصة لا تتجاوز كونها آلية من آليات تمويل عديدة تلجأ إليها الحكومات لدعم تنمية الاقتصاد، وهي بمثابة إعادة ترتيب أموال الدولة تخضع لتقدير وحساب الربح والخسارة.





ويضيف العدوي أن الدولة تبيع لتستثمر ولتجد الأفضل من أجل المواطن ومن أجل توازن الميزانية، مشيرا إلى أن خصخصة منشأة عامة لصالح القطاع الخاص تكون بدراسة حالة بحالة لا يحكمها الاضطرار وإنما منطق التدبير الأنجع.