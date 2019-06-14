محاربة عدم المساواة.. العنوان الأبرز لفعاليات "أيام التنمية الأوروبية 2019"

تنظم المفوضية الأوروبية يومي 18 و19 يونيو/حزيران الجاري "أيام التنمية الأوروبية 2019"، بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وتركز نسخة هذه السنة على محاربة عدم المساواة، في حين كرست نسخة العام الماضي للمساواة بين الجنسين والتمكين للمرأة.

وقد اختير "محاربة عدم المساواة: بناء عالم لا يترك أحدا وراءه" العنوان الأبرز للنسخة الثالثة عشرة من هذه الفعالية الدولية.

وتهدف نسخة هذا العام إلى الجمع بين التزام الاتحاد الأوروبي بمكافحة عدم المساواة مع مضامين خطة التنمية المستدامة للعام 2030.

وستستضيف النسخة الحالية متحدثين بارزين من جميع أنحاء العالم يمثلون مختلف القطاعات ووجهات النظر حول قضايا التنمية بالعالم، بجانب حضور العديد من قيادات الأوروبية والدولية.

ووُضع برنامج هذه السنة ليعالج ثلاث قضايا رئيسية، ويتعلق الأمر بـ "لماذا عدم المساواة مهمة للتنمية المستدامة" و"فهم الأسباب الهيكلية لعدم المساواة"، و"العمل معا بشكل أفضل من خلال سياسات أكثر فعالية لمكافحة عدم المساواة".

وتتناول جلسات "أيام التنمية الأوروبية" العديد من القضايا على غرار الحد من الفقر ومواجهة تحدي عدم المساواة في البلدان المتوسطة الدخل والمنخفضة الدخل، ودور ذلك في تكريس مجتمعات سلمية، وأوجه عدم المساواة في التعليم والصحة، بالإضافة إلى قضايا الحماية الاجتماعية والفجوة الرقمية، ودور الاستثمار، والتجارة وتنمية القطاع الخاص لمواجهة هذه التحديات.