أسعار النفط تقفز بعد حادث بناقلتي نفط في خليج عمان

قفزت أسعار النفط بشكل سريع بعد ورود أنباء عن وقوع انفجارين كبيرين استهدفا ناقلتي نفط في مياه خليج عمان، وفقا لمصادر إعلامية متعددة.

وذكرت وكالة رويترز أن خام برنت ارتفع أكثر من 2%، والخام الأميركي صعد 1.5% بعد الحادث في خليج عمان.

وكانت وكالة بلومبيرغ الأميركية نقلت عن مسؤول مجموعة بريطانية للسلامة البحرية أن حاملة النفط المسماة "فرونت ألتير" شبّ فيها حريق بعد أن شحنت حمولتها من نفط أبو ظبي.

وحذرت مجموعة بريطانية للسلامة البحرية اليوم الخميس من وقوع حادث غير محدد في خليج عُمان قرب الساحل الإيراني، ودعت إلى "توخي الحذر الشديد"، وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، في حين تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن تعرض ناقلتي نفط لهجوم هناك.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، وأخرى لبنانية مقربة من إيران، أن ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في بحر عمان، وقالت إن موانئ باكستان وسلطنة عمان تلقت نداءات استغاثة من ناقلتي نفط.

وكانت أربع ناقلات للنفط تعرضت لهجوم قبالة سواحل الفجيرة الإماراتية الشهر الماضي، حيث قدمت الإمارات والسعودية والنرويج وثيقة إلى الأمم المتحدة مؤخرا قالت فيها إن الألغام المستخدمة في الهجوم وضعها على السفن غواصون كانوا في زوارق سريعة، دون إشارة إلى الجهة المنفذة.