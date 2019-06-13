إصابة ناقلتين بخليج عمان.. الرابحون والخاسرون وتداعيات أخرى

تراجعت السندات الدولية الصادرة عن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس، في مقابل ارتفاع أسعار النفط، إثر إصابة ناقلتين في هجمات بخليج عمان، وسط توقعات بمزيد من التداعيات، فمن الرابحون والخاسرون؟ ويأتي حادث اليوم بعد شهر من حادث مماثل تعرضت له أربع ناقلات في المنطقة.

انخفاض السندات

انخفضت السندات السعودية المُستحقة في 2049 أكثر من 0.6 سنت في المعاملات المبكرة، بينما تراجعت سندات بثلاثة مليارات دولار صادرة عن شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة أرامكو، مستحقة أيضا في 2049، سنتا واحدا للدولار وفقا لبيانات رفينيتيف آيكون.

لكن انخفاض الأسعار بدأ في الانحسار في وقت لاحق من اليوم، واستقرت نسبيا تكلفة التأمين على الديون في المنطقة من مخاطر التخلف عن السداد، مع ارتفاع التكلفة السعودية فقط بمقدار نقطة واحدة في التعاملات الصباحية، بحسب آي أتش أس ماركت.

وقال محلل في الخليج طلب عدم نشر اسمه "يبدو أنه رد فعل تلقائي.. السوق شديدة التأثر بالتطورات الجيوسياسية".

وتراجعت أسواق الأسهم في المنطقة، مع تضرر المعنويات أيضا جراء شن الحوثيين هجوما صاروخيا على مطار مدني في جنوب السعودية أمس الأربعاء.

ارتفاع أسعار النفط

لم تتضح حتى الآن تفاصيل الهجوم على الناقلتين، لكن أسعار النفط ارتفعت 4% في حين تأتي الهجمات وسط توترات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، تصعدت هذه التوترات الشهر الماضي بفعل هجمات على منشآت نفط في الخليج.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من دولارين لأعلى مستوى في الجلسة عند 53.33 دولارا للبرميل.

أغلب نفط دول المنطقة يمر عبر مضيق هرمز (رويترز)

ويقع خليج عمان عند مدخل مضيق هرمز الممر المائي الإستراتيجي الرئيسي الذي ينقل عبره منتجو الشرق الأوسط خُمس استهلاك النفط العالمي.

وقالت ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في مذكرة بحثية هذا الأسبوع إن تصاعد التوترات الدبلوماسية والعسكرية إلى حد يُهدد بإغلاق المضيق قد يؤدي إلى زيادة تكاليف تمويل حكومات دول الخليج وإلى اضطرابات في الاستثمار الأجنبي المباشر.

لكن الوكالة لم تغير تصنيفها أو نظرتها المستقبلية لحكومات دول الخليج العربية.

الخاسرون والرابحون

يقول الدكتور عبد السميع بهبهاني الخبير في شؤون النفط ومدير شركة آسكا للاستشارات البترولية إنه في حال توقفت الحركة بمضيق هرمز فإن الخاسر الأكبر ستكون إيران والسعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين بالإضافة إلى العراق.

وأشار في حديث للجزيرة إلى أن 90% من النفط السعودي والعراقي يمر عبر مضيق هرمز، في مقابل 70% للإمارات وإيران.

وعبر بهبهاني عن قناعته بأن ما سماها "الدول المتخاصمة اقتصاديا كليا ستكون متضررة".

وذكر أن هناك منافذ أخرى لضخ النفط لكنها تبقى غير كافية لكونها لا تستحوذ سوى على 20% من نحو 31 مليون برميل تخرج عن طريق مضيق هرمز.

وأضاف أن هذا الأمر سيؤثر ليس فقط في المنطقة بل في العالم، ويدفع أسعار النفط إلى الصعود، على خلفية تأثر إمدادات الأسواق العالمية.

ومع ذلك رأى عبد السميع بهبهاني أن ارتفاع الأسعار كان بمثابة تفاعل تحوطي في انتظار تكشف مزيد من المعلومات عن حادثة إصابة الناقلتين، مشيرا إلى أن الأسواق تشهد فائضا في المعروض.

ولم يستبعد أن تؤثر حادثة اليوم في الاجتماعات المقبلة لمنظمة أوبك. ووصف بهبهاني النفط بأنه "سلعة عالمية وإنسانية لا يمكن حرمان العالم منها".

وقال إنه يجب على العوامل الجيوسياسية ألا تعرقل تزويد الأسواق العالمية بالطاقة.

ومن المقرر أن يعقد تحالف "أوبك بلس" الذي يضم الدول الأعضاء في أوبك، إضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا، اجتماعا نهاية الشهر الجاري بشأن اتفاق خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، بدأ مطلع العام الجاري لمدة ستة أشهر.