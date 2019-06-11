لجذب مزيد من المستثمرين.. بورصة قطر تطبق نظام تجزئة الأسهم



عماد مراد-الدوحة



في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من المستثمرين، أعلنت بورصة قطر بدء تنفيذ نظام تجزئة الأسهم وفقا لجدول زمني حتى يوم 7 يوليو/تموز المقبل، واستهل تطبيقها أمس الاثنين في أسهم قطاع البنوك.

وتفاعلا مع النظام الجديد، أغلقت بورصة قطر على ارتفاع مؤشرها العام خلال جلستي أمس واليوم بنسبة 2.02% و0.77% على التوالي، ليستقر المؤشر فوق 10584 نقطة، مما يدل على وجود تأثير إيجابي لتجزئة الأسهم على السوق بشكل عام، وفق مراقبين.

وتجزئة الأسهم تعني تقسيم القيمة الاسمية للسهم إلى عدد أكبر دون المساس بالأصول أو رأس المال أو القيمة السوقية للسهم، أو حدوث أي تأثير على حقوق المساهمين أو على إجمالي الأرباح النقدية.

وكشفت بورصة قطر عن جدولها الزمني لتطبيق القرار الذي يبدأ بقطاع البنوك ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية ثم شركات قطاع الصناعة، يعقبه قطاع التأمين، ثم القطاع العقاري، فقطاع الاتصالات، ويختتم بقطاعي النقل وصناديق المؤشرات.

وتهدف البورصة من تجزئة الأسهم إلى زيادة آفاق الاستثمار في السوق المالي وتوسيع قاعدة المساهمين وجذب المزيد من صغار المستثمرين، فضلا عن تعدد فرص الاختيار أمام كافة المتعاملين في البورصة، وزيادة نسبة السيولة ومعدل دوران التداول على الأسهم المدرجة في السوق.

وتؤدي تجزئة الأسهم إلى مضاعفة عدد الأسهم المتاحة للتداول بمقدار عشرة أضعاف للشركات، أما القيمة السوقية للشركات المدرجة فهي ثابتة.

كما أن الأرباح التي توزعها الشركات على المساهمين لن تتأثر بعملية تجزئة الأسهم، إذ إن ربحية السهم الواحد ستنخفض نتيجة زيادة عدد الأسهم، لكن قيمة صافي الأرباح ستكون هي ذاتها في المحصلة النهائية سواء قبل التجزئة أو بعدها.