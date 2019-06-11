ترامب يتهم أوروبا بخفض اليورو ويهاجم "المركزي الأميركي" من جديد

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سلسلة تغريدات اليوم الثلاثاء أوروبا بخفض قيمة العملة الموحدة لمنطقة اليورو، كما استهدف السياسة النقدية بمعاودة الهجوم على البنك المركزي الأميركي.

وكتب ترامب على تويتر "اليورو وعملات أخرى يجري خفض قيمتها مقابل الدولار، مما يجعل الولايات المتحدة في وضع غير موات بشكل كبير"، دون أن يقدم أي دليل.

ويدفع انخفاض قيمة العملة الأوروبية، إلى زيادة تنافسية صادرات البلدان التي تتبنى اليورو، باعتبارها عملة رئيسة في تعاملاتها الداخلية والخارجية.

وانتقد ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية أكثر من اللازم، كما انتقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وكتب ترامب "سعر فائدة مجلس الاحتياطي مرتفع جدا، مما يعزز التشديد الكمي السخيف! ليس لديهم أدنى فكرة".

وأضاف "ليس لدى الناس أي فكرة عن الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها بلادنا من أجل النمو وأشياء أخرى كثيرة".

وسجل الاقتصاد الأميركي معدل نمو 3.1% في الربع الأول من 2019، مقابل 2.2% في الربع السابق له.

وكسر ترامب القاعدة التي أرساها الرؤساء الأميركيون السابقون لعشرات السنوات بالنأي بأنفسهم عن السياسة النقدية للبلاد.

ويتعرض البنك المركزي -الذي يُنظر إلى استقلاله السياسي شرطا أساسيا لاستقلاله الاقتصادي- لضغوط في ظل الحروب التجارية التي تخوضها إدارة ترامب ومؤشرات أخرى على ضعف اقتصادي محتمل.

وكان ترامب انتقد أمس الاثنين الصين، حيث قال إنها تقوم بخفض قيمة عملتها لدعم اقتصادها، في مواجهة الرسوم الأميركية المفروضة على البضائع الصينية.