بعد توقف 11 عاما.. اكتشاف أردني يرفع إنتاج البلاد من الغاز

همام العسعس-عمّان

إلى شمال شرقي الأردن، وعلى الحدود العراقية الأردنية، يقع حقل غاز الريشة في محافظة المفرق، حيث تتوالى الأنباء منه عن اكتشاف بئر الغاز رقم 48 بعد أقل من 80 يوما على عودة أعمال الحفر بجهود كوادر ومعدات محلية، وذلك عقب توقف دام 11 عاما.

خلال الأسبوع الأول من يونيو/حزيران الحالي أظھرت نتائج تقییم بئر الغاز المكتشف في حقل الریشة رقم 48، أن البئر ينتج سبعة ملایین قدم مكعبة یومیا، بما یرفع إنتاج الحقل إلى 16 ملیونا تشكل 5% من معدل استھلاك المملكة الیومي من الغاز، البالغ 330 ملیون قدم مكعبة.

وكانت وزیرة الطاقة والثروة المعدنیة الأردنية ھالة زواتي قد ذكرت في تصریح صحفي الاثنين الماضي أن اكتشاف البئر تحقق بجھود وخبرات وسواعد الكوادر الأردنیة العاملة في شركة البترول، وأن التقییم تم وفق الأسس العلمیة الدولیة المتبعة.

اكتشاف حقل الريشة

يقول رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية ماهر حجازين للجزيرة نت إن الشركة (حكومية) تستخرج الغاز من حقل الريشة منذ العام 1996، وأن الحقل مُكتشف منذ العام 1985 من قبل سلطة المصادر الطبيعية، وهي الجهة الحكومية المسؤولة عن التعدين والبترول في الأردن.

وفي العام 1995 قررت الحكومة إنشاء شركة البترول الوطنية، فقامت على إثرها بنقل الكادر والمعدات والأجهزة والحفارات، وتسليمها "حقل الريشة" بشرط أن يُقسم الغاز مناصفة بين الحكومة والشركة.