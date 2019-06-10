روسيا تحذر من تراجع أسعار النفط إلى 30 دولارا

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين إنه لا يمكن استبعاد هبوط أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل إذا لم يتم تمديد اتفاق النفط العالمي.

وأضاف نوفاك أن هناك مخاطر كبيرة نتيجة حدوث فائض في الإمدادات بالسوق، وأن موسكو بحاجة لمراقبة سوق النفط بصورة أكبر كي يتسنى اتخاذ قرار متوازن في يوليو/تموز المقبل.

من جهته، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح -الذي يزور موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسي- إنه يجري تبني خطوات لمنع حدوث انخفاض حاد لأسعار النفط.

وأضاف الفالح في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء أن بلاده قد تتوصل إلى اتفاق مع روسيا خلال اجتماعات مجموعة الدول العشرين في اليابان خلال الشهر الحالي بشأن مستويات إنتاج النفط.

وقال بافيل سوروكين نائب وزير الطاقة الروسي إن الدول المشاركة في اتفاق عالمي لتخفيض إنتاج النفط ستتوصل إلى قرار موحد بشأن ما سوف يحدث بعد انتهاء الإنفاق الحالي في نهاية يونيو/حزيران الحالي.

استمرار التعاون

وأكد سوروكين في مقابلة مع رويترز أن التعاون بين أعضاء الاتفاق الحالي -الذي يضم أوبك وعددا من المنتجين المستقلين الكبار بقيادة روسيا- سوف يستمر في جميع الأحوال.

وقال إن أحد العوامل السوقية التي يجب وضعها في الاعتبار وضع العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات الجمارك أن واردات الصين من النفط الخام انخفضت نحو 8% في مايو/أيار الماضي من أعلى مستوى على الإطلاق سجلته في الشهر السابق لتصل إلى 40.23 مليون طن مقابل 43.73 مليونا في أبريل/نيسان الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 0.5% إلى 63.61 دولارا للبرميل في التعاملات الصباحية، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54.32 دولارا للبرميل بزيادة 0.6%.

وقال المحلل في مجموعة "أواندا" ألفونسو إيسبارزا إن "أسعار النفط ارتفعت بسبب تراجع سعر الدولار ومعلومات عن التزام من السعودية وروسيا بتمديد خفض الإنتاج" بين أوبك وشركائها.