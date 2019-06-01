ما حقيقة الديون الخارجية في ليبيا؟

وقدرت المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، خسائرها جراء إغلاق الحقول والموانئ النفطية منذ أواخر عام 2013 وحتى مايو/آيار عام 2017، بحوالي 130 مليار دولار، وذلك بعدما أوقف حرس المنشآت النفطية تصدير النفط من الموانئ الواقعة في منطقة الهلال النفطي شرق ليبيا، بدعوى بيع النفط خارج العدادات.

كما أدى إغلاق حقول الشرارة والفيل، جنوب غرب ليبيا، ومصفاة الحريقة النفطية شرق البلاد، بسبب الإضرابات الفئوية والاحتجاجات للمطالبة بمرتبات ومزايا، إلى خسائر مباشرة تقدر بقرابة 27 مليار دينار (ما يزيد على عشرين مليار دولار)، بما في ذلك الخسائر غير المباشرة من إعادة صيانة الحقول والآبار.

وفي تقرير ديوان المحاسبة الليبي، عن العام الماضي، فإن الدولة الليبية مدينة لمصحات ومستشفيات في الخارج منذ عام 2011، بقيمة 1.4 مليار دينار.

انقسام

وقال مدير مكتب محافظ البنك المركزي في طرابلس، عبد اللطيف التونسي، إن ليبيا ليس عليها أي ديون خارجية سواء لمؤسسات مالية دولية، أو دول خارجية، مؤكدا في الوقت ذاته أن بعض الدول خاصة في أفريقيا مدينة لليبيا.

وأضاف التونسي في تصريح للجزيرة نت، أن إجمالي عجز الموازنة المحلي الناجم عن زيادة نفقات الدولة بالنسبة لما تحصل عليه من إيرادات بيع النفط والإيرادات السيادية الأخرى مثل تحصيل الضرائب والجمارك، بلغ 62 مليار دينار ليبي ( 44.3 مليار مليار دولار).

وشرح مدير مكتب المحافظ، أن حكومة الوفاق الوطني سددت خمسة مليارات دينار (3.6 مليارات دولار) كانت تحصلت عليها بوصفها قرضا حسنا العام الماضي لسد عجز الميزانية، مع عقد اتفاق لجدولة الدين المستحق على الحكومة للبنك المركزي، وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادية التي جرى إقرارها العام الماضي.

خسائر ليبيا جراء إغلاق الحقول والموانئ النفطية قدرت بـ 130 مليار دولار (رويترز)

وتابع التونسي، أن الانقسام السياسي والمؤسسي ألقى بظلاله على الاقتصاد الليبي، حيث أنفقت الحكومة الموازية في شرق ليبيا غير المعترف بها دوليا، وخارج الترتيبات المالية المعتمدة طوال السنوات الماضية، 36 مليار دينار ليبي.

وأكد أن حكومة شرق ليبيا الموازية برئاسة عبد الله الثني، تخطط هذا العام لإنفاق 10.2 مليارات دينار (7.3 مليارات دولار ).

وأفاد مدير مكتب المحافظ، أن حكومة شرق ليبيا الموازية طبعت في روسيا 9.6 مليارات دينار (7.3 مليارات دولار)، وهو ما أدى إلى زيادة حجم عرض النقود في الاقتصاد الوطني والتضخم، إضافة إلى نقصان جودة العملة المطبوعة في روسيا بنسبة 40% عن تلك التي يطبعها البنك المركزي بطرابلس في بريطانيا.

إنفاق حفتر

في فبراير/شباط من العام الجاري، أكد محافظ البنك المركزي الموازي في شرق ليبيا، علي الحبري، في مقابلة مع قناة ليبيا الأحرار المحلية، أن مجموع ما صرفه البنك لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الأعوام الماضية؛ بلغ نحو تسعة مليارات دينار (قرابة سبعة مليارات دولار).