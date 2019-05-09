"المركزي الأسترالي".. خطأ في ملايين العملات الورقية

وقع البنك المركزي الأسترالي في خطأ هجائي محرج على ملايين العملات الورقية فئة خمسين دولارا أستراليا، ولم يلتفت إلى هذه الهفوة قبل طبع وتداول هذه النقود.

واكتشف الخطأ للمرة الأولى اليوم الخميس عندما أرسل أحد مستمعي إذاعة "تريبل إم" صورة مكبرة للعملة فئة خمسين دولارا أستراليا، مشيرا إلى خطأ في هجاء كلمة "مسؤولية" في اقتباس باللغة الإنجليزية على العملة، مضيفا أن الخطأ تكرر ثلاث مرات.

وهذه الفئة النقدية هي الأكثر تداولا في أستراليا، وتمثل نحو نصف القيمة الإجمالية للعملات الورقية الأخرى المستخدمة.

وبدأ تداول هذه العملة الورقية في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وهي مزودة بخصائص جديدة لحمايتها من التزوير، وخصائص حسية أيضا لمساعدة ضعاف البصر.

وورد الخطأ الهجائي في اقتباس لإديث كوان، أول امرأة تنتخب في برلمان أستراليا من عام 1921 إلى عام 1924.

وقالت متحدثة باسم البنك المركزي الأسترالي -في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى رويترز- إن البنك "على دراية بالخطأ، وسيتم تصحيح الهجاء في دورة الطباعة المقبلة".

وقال البنك في أحدث تقاريره السنوية إنه أصدر 227 مليون ورقة نقدية أسترالية لعام 2017-2018، ومن بينها نحو 184 مليون ورقة جديدة فئة خمسين دولارا أستراليًّا.

ولم يرد البنك على أسئلة بخصوص عدد الأوراق الجديدة المتداولة بالفعل، وما إذا كان سيسحبها نتيجة للخطأ الهجائي.