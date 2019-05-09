طيران الإمارات.. أضعف ربح سنوي في 10 سنوات

كشفت شركة "طيران الإمارات" عن أضعف ربح سنوي لها في عشر سنوات اليوم الخميس، مع تآكل الأرباح بأحد أكبر شركات الطيران في العالم جراء ارتفاع أسعار النفط وصعود الدولار واحتدام المنافسة.

وقالت الناقلة -التي مقرها دبي- إن صافي الربح انخفض 69% إلى 871 مليون درهم (237 مليون دولار) في السنة المالية الماضية، المنتهية في 31 مارس/آذار المنصرم.

وكانت الشركة حذرت الأسبوع الماضي من أن الأرباح ستقل عن السنوات السابقة.

وزادت إيرادات الشركة المملوكة لحكومة دبي 6% إلى 97.9 مليار درهم.

وقال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم إنه كان عاما صعبا، وإن الأداء لم يكن على مستوى طموح الشركة.

وهذا أضعف ربح لطيران الإمارات منذ حققت 686 مليون درهم في السنة المنتهية في مارس/آذار 2009.

وقال الشيخ أحمد في بيان "أدى ارتفاع أسعار النفط وقوة الدولار إلى تآكل أرباحنا، وترافق ذلك أيضا مع تزايد حدة المنافسة في أسواقنا الرئيسية".

وتراجعت الأرباح السنوية لمجموعة الإمارات -التي تضم شركة الطيران ووحدات أخرى مثل خدمات المطارات- 43.7% إلى 2.3 مليار درهم.