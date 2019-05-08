قبل الموعد بعام.. انطلاق المرحلة الأولى من مترو الدوحة

بدأت شركة سكك الحديد القطرية "الريل" اليوم الأربعاء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من "الخط الأحمر" التابع لمترو الدوحة، وذلك قبل عام من الموعد المحدد للافتتاح الرسمي للمشروع.

ويتضمن التشغيل التجريبي 13 محطة من أصل 18 للخط الأحمر وهي: القصار، مركز المعارض، الخليج الغربي، الكورنيش، البدع، مشيرب، الدوحة الجديدة، أم غويلينة، المطار القديم، عقبة بن نافع، المنطقة الحرة، راس بو فنطاس، الوكرة.

وحددت الريل أوقات التشغيل خلال شهر رمضان المبارك من يوم الأحد حتى الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة ليلا، بحيث يكون هناك قطار كل ست دقائق لتتراوح المدة الزمنية بين محطة وأخرى ما يقارب ثلاث دقائق، على أن تتوقف الخدمة خلال عطلة نهاية الأسبوع في ضوء القيام بالإعدادات اللازمة لفتح مزيد من المحطات والخطوط وربط أنظمتها بالشبكة الحالية.

واعتبر رئيس قطاع شؤون العمليات في شركة الريل، عبد الله سيف السليطي، أن بدء التشغيل التجريبي قبل الموعد المقرر هو خير دليل على الجهود المكثفة التي تم بذلها من قبل فريق العمل والإدارة العليا في شركة الريل، مشددا على أن المشروع بأكمله ينتقل حاليا من مرحلة التطوير إلى مرحلة التشغيل وتقديم الخدمات.