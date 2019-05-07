وزير أميركي: السعودية تزيد الإنتاج لموازنة أثر عقوبات إيران

أبلغ وزير الطاقة الأميركي ريك بيري قناة "سي.أن.بي.سي" اليوم الثلاثاء بأن السعودية تزيد إنتاجها النفطي لتلبية الحاجات الناتجة عن العقوبات المفروضة على إيران.

وقال بيري إن "حلفاءنا -السعودية مثلا- يزيدون إنتاجهم لتلبية تلك الحاجات ذات الصلة بعقوبات إيران"، مضيفا أن الرسالة إلى حلفاء الولايات المتحدة في أنحاء العالم هي عدم التعامل مع إيران.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال نهاية الشهر الماضي إن السعودية مستعدة لتلبية طلب مستهلكي النفط من خلال تعويض نقص الإمدادات الإيرانية نتيجة العقوبات الأميركية.

يأتي ذلك بينما قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن طهران تقترب من اتفاق بخصوص مبيعات النفط مع الاتحاد الأوروبي، رغم العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على البلاد.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الثلاثاء عن ظريف قوله إن "إيران والاتحاد الأوروبي على شفا التوصل إلى اتفاق سيتيح بيع النفط الإيراني رغم العقوبات الأميركية الأحادية الجانب".