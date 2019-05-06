موظفو مصرف لبنان يضربون بسبب تخفيضات مقترحة بالميزانية

نفذ موظفو المصرف المركزي اللبناني اليوم الاثنين إضرابا، وذلك اعتراضا على التعديلات المقترحة على الامتيازات التي يتمتعون بها، والتي يتضمنها مشروع الموازنة العامة.

ويعقد موظفو مصرف لبنان غدا الثلاثاء جمعية عمومية، لاتخاذ القرار بشأن الاستمرار في الإضراب أو تعليقه.

ودفع الإضراب بورصة بيروت لوقف التداول حتى إشعار آخر لعدم إمكانية تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية في موعدها.

وتواصل الحكومة اللبنانية- المثقلة بأحد أكبر أعباء الديون العامة في العالم- مناقشة مشروع الموازنة العامة 2019، الذي يتضمن تخفيضات في النفقات والرواتب، قبل إقراره وإحالته إلى البرلمان للتصديق عليه.

وفي وقت سابق، حذر رئيس الوزراء سعد الحريري في بيان من عواقب قانونية على المضربين الذين يعرضون العمل بمؤسسات الدولة للخطر.

وقال مروان مخايل كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار بلوم إنفست إن البنوك ما زالت قادرة على تدبير السيولة من خلال سوق ما بين البنوك، لكن عمليات مقاصة الشيكات توقفت.

وأضاف "سيكون للأمر تأثير في نهاية المطاف، لكن أعتقد أن الأمور ستكون على ما يرام في المدى القصير".