بوينغ تقر باكتشافها اختلالات بطائرات "737 ماكس" منذ 2017

أعلنت شركة بوينغ الأميركية الأحد أن مهندسين في الشركة اكتشفوا منذ العام 2017 أعطالا في أنظمة إنذار طائراتها من طراز 737 ماكس بسبب خطأ في البرمجيات، وذلك قبل عام من حادث "لايون إير" المميت.

لكن الشركة أكدت أن كبار المسؤولين لم يعرفوا شيئا عن الأمر قبل مأساة الطائرة الإندونيسية.

وقالت بوينغ في بيان لها "في العام 2017، بعد أشهر عدة من بدء تسليم طائرات 737 ماكس، خلص مهندسون في بوينغ" إلى وجود اختلال في نظام الإنذارات. وهذه الإنذارات مخصصة لتنبيه الطيارين إلى بعض المشاكل.

وفي حادث "لايون إير" الذي أدى إلى 189 قتيلا في أواخر أكتوبر/تشرين الأول 2018، تبيّن أن نظاما محددا استمر في إصدار بيانات خاطئة.

وأشارت الشركة إلى أن عملية التدقيق التي أجراها مهندسون لم تتوصل إلى أن هذا الخلل قد "يكون لديه تأثير سلبي على سلامة الطائرة".

وتم وقف تشغيل أسطول طائرات "بوينغ 737 ماكس" منذ منتصف مارس/آذار الماضي، بعد حادث آخر لطائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في العاشر من مارس/آذار نفسه أدى إلى مقتل 157 شخصا في ظروف مماثلة لحادث "لايون إير".