البورصة السعودية عند أدنى مستوى في 8 أشهر

هبطت السوق السعودية اليوم الاثنين لأدنى مستوياتها في ثمانية أشهر، متأثرة بعمليات بيع لجني الأرباح في أسهم البنوك، بينما شهدت معظم أسواق الأسهم الرئيسية الأخرى في الشرق الأوسط تراجعا حادا أيضا.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.5%، متأثرا بخسائر أسهم القطاع المالي وشركات البتروكيميائيات.

وهبط سهم البنك الأهلي التجاري -أكبر بنك في المملكة- 1.9%، في حين تراجع سهم البنك السعودي الفرنسي 4.3%.

وتراجعت أسعار النفط بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيزيد الرسوم على المنتجات الصينية هذا الأسبوع.

وقال شيرو غوش المحلل لدى سيكو البحرين "من غير المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة، ستكون أحجام الأعمال منخفضة على الأرجح مع دخول شهر رمضان، والآن أسعار النفط الضعيفة فرصة مثالية لجني الأرباح".

وأضاف أن موجة البيع الحادة في أسهم القطاع المالي جاءت بفعل جني أرباح من مستثمرين حققوا مكاسب معقولة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 2.1%، مع هبوط 24 سهما من الثلاثين سهما المدرجة عليه.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 1.6%، وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي 1.5%، في حين تراجع مؤشر سوق دبي 0.7%، ومؤشر سوق مسقط 0.7% أيضا. بالمقابل زاد سوق البحرين 0.1% وسوق الكويت 0.3% .