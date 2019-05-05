بسبب توقف بوينغ 737 ماكس.. تراجع عدد مسافري مطار دبي

انخفض عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي 2.2% على أساس سنوي إلى 22.2 مليونا في الربع الأول من العام الحالي، وهو ما عزته مطارات دبي جزئيا إلى وقف تشغيل الطائرة بوينغ 737 ماكس في أنحاء العالم.

وقالت مطارات دبي اليوم الأحد إن انخفاض عدد المسافرين يرجع إلى حد كبير للتحول في توقيت عطلة عيد القيامة وانخفاض رحلات الطيران 3%، ويعود السبب في ذلك جزئيا إلى "المشاكل التي لاحقت الطائرة بوينغ 737 ماكس اعتبارا من 13 مارس/آذار والتوقف عن تشغيلها".

ومنعت الطائرة 737 ماكس من التحليق منذ حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من هذا الطراز في مارس/آذار الماضي، عقب حادث تحطم طائرة ماكس أيضا تابعة لشركة ليون إير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن مقتل 346 شخصا في الحادثين.

وأوقفت فلاي دبي، ومركز عملياتها في المطار، تشغيل جميع طائراتها من طراز 737 ماكس، وعددها 14 طائرة، مما اضطرها إلى إلغاء عشرات الرحلات.

وثمة شركات طيران أخرى تستخدم المطار أوقفت تشغيل الطائرة، في حين لا يشغل طيران الإمارات -شركة الطيران الرئيسية العاملة في المطار- طائرات ماكس.

وشهد مطار دبي تباطؤا في النمو خلال السنة الأخيرة، وفي عام 2018 استقبل المطار 89.1 مليون مسافر، وهو أقل من الرقم المستهدف البالغ 90.8 مليونا.