البصرة.. مشروع استثماري فوق العادة بأيد شبابية

نوران (23 عاما) هي واحدة من مئات الشباب الذين استطاعوا جمع التمويل وإنجاز مشروعهم الاستثماري الذي يتألف من مطعم للوجبات السريعة وصالة للحلويات ومقهى عائلي وآخر ثقافي.

تجربة شبابية

تقول نوران في حديثها للجزيرة نت إن "المشروع يمثل تجربة لقدرات الشباب في إثبات وجودهم في قطاع الأعمال دون الاعتماد على فرص التعيين في المؤسسات الحكومية".

وأضافت "لا أفكر حاليا في تحقيق الربح المادي بقدر التفكير في نجاح المشروع ليكون له اسم مميز نكسب من خلاله ثقة الزبائن".

تعمل نوران -وهي حاصلة على بكالوريوس في القانون- مديرة صالة المقهى العائلي، وتجد أن هناك ارتياحا من العائلات والنساء في وجود مقهى خاص بهم".

وتجاوزت المخصصات المالية لمشروع الشباب الاستثماري نحو ثلاثمئة ألف دولار تم توفيرها من 6200 سهم بواقع خمسين دولارا لكل سهم، وشارك فيه شباب من أغلب مدن العراق، فضلا عن مساهمين من خارج البلاد، كما ذكر علي حسين، صاحب فكرة المشروع.