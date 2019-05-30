ديون السودان الخارجية.. أعباء ثقيلة وفشل بالسياسات الاقتصادية

عماد عبد الهادي-الخرطوم

تمثل الديون الخارجية للسودان عائقا أمام أي خطوات جديدة للتعامل مع المؤسسات والصناديق الدولية. وفشل السودان منذ أكثر من خمسة عقود في الالتزام بتسديد ديونه التي تخطت حاجز 50 مليار دولار أميركي، وفق مراقبين.

وتسببت الديون وبعض السياسات الاقتصادية الخاطئة، كما يقول اقتصاديون، في معاناة السودان، حيث أحدثت خللا هيكليا وتدهورا مريعا في البنية الاقتصادية الكلية للدول.

وتنحو الحكومات المتعاقبة باتجاه مزيد من الاقتراض، مما زاد من حجم الدين وفوائده وبالتالي حجم كتلة الديون التي يعتقد خبراء اقتصاد ألا مخرج منها غير الجلوس مع الدائنين لإعفائها.

وبلغ حجم الدين الخارجي للسودان نحو 54 مليار دولار، يمثل أصل الدين الحقيقي منها نحو 17 مليار دولار، بينما نحو 37 مليارا منها هي عبارة عن فوائد وجزاءات بسبب العجز عن دفع الديون في موعدها.