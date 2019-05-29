 قطر الثالثة عالميا في الأداء الاقتصادي 2019
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قطر الثالثة عالميا في الأداء الاقتصادي 2019

قطر احتلت المرتبة العاشرة من بين 63 دولة معظمها من الدول المتقدمة، وفقا لكتاب التنافسية العالمي 2019 (رويترز)
قطر احتلت المرتبة العاشرة من بين 63 دولة معظمها من الدول المتقدمة، وفقا لكتاب التنافسية العالمي 2019 (رويترز)

احتلت دولة قطر المرتبة الثالثة عالميا في الأداء الاقتصادي، وذلك وفقا لكتاب التنافسية العالمي لعام 2019 الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية سنويا في سويسرا، وهو ما يؤكد استمرار الأداء القوي للاقتصاد القطري.

وأفاد الموقع الإلكتروني لجهاز التخطيط والإحصاء في قطر بأن البلاد حققت المرتبة العاشرة من بين 63 دولة معظمها من الدول المتقدمة، مقارنة بالمرتبة 14في عام 2018، وفقا لكتاب التنافسية العالمي لعام 2019.

ويقول الجهاز "يؤكد تقييم هذا العام على استمرار الأداء القوي للاقتصاد القطري".

وشملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلا من: محور الأداء الاقتصادي (المرتبة الثالثة)، ومحور الكفاءة الحكومية (المرتبة الخامسة)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال (المرتبة العاشرة)، فيما حصلت على  المرتبة الأربعين في محور البنية التحتية.

 وذكر الجهاز أن ترتيب قطر المتقدم تأثر إيجابيا بعدد من العوامل، منها الأداء الاقتصادي القوي ممثلا في تدني معدل البطالة وارتفاع نسبة التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، والمستوى العالي من الإنتاجية الكلية.

كما تأثر الترتيب بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتدني معدل التضخم.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا),مواقع إلكترونية
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