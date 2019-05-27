تونس.. استدانة مفرطة بلا جدوى

خميس بن بريك-تونس

أخفقت تونس في تسجيل نسب نمو عالية بعد ثماني سنوات من الثورة لتحقيق التنمية والتشغيل بسبب ضعف أدائها الاقتصادي واختلال توازناتها الناتج عن تفاقم مصاريفها وقلة مداخيلها.

وضْعٌ جعل البلاد تنجرف نحو حلقة من الاستدانة المفرطة لتمويل موازناتها دون أن يكون لها أثر إيجابي على التونسيين.

وتركزت خطابات الحكومات إبان ثورة 2011 على وعود تحسين مؤشرات التنمية والاستثمارات بالمناطق الفقيرة وتوفير فرص العمل للشباب، لكن سرعان ما طفقت تلك الخطابات تُركّز فيما بعد على أولوية قصوى محورها الأبرز التحكم في عجز الموازنة الذي بلغ العام الماضي 5%.

ومرد هذا التغيّر بالخطاب بلوغ مستويات قياسية من الدين الخارجي الذي عبّد الطريق لدخول الاستعمار الفرنسي سنة 1881 بمقتضى ما يعرف باتفاقية باردو.

ووفق الأرقام الرسمية بلغ حجم الدين سنة 2018 نحو 72% من الناتج المحلي، في حين كانت هذه النسبة 41% خلال سنة 2010.