الجزائر.. مخاوف العاملين في مؤسسات الأثرياء الموقوفين

سالم جمال-الجزائر

"إدانة عبد المؤمن خليفة بـ18 سـنة حبسا نافذة ومصادرة أملاكه"، بهذا الحكم انتهت حكاية الفتى الجزائري الذهبي عبد المؤمن خليفة -صاحب شركة الخليفة للطيران- في يونيو/حزيران 2015 دون الكشف عن كل أسرار القضية، ودون أن يُعاقب كل المسؤولين المتورطين فيها، في حين حُلّت أملاك الملياردير وسُرّح مئات العمال في الجزائر وخارجها.



تلك هي النهاية التي يريد عمال مؤسسات الأثرياء الجزائريين الموقوفين منذ استقالة الرئيس السابق تفاديها، فمع تواصل الاعتقالات والاستدعاءات يتساءل آلاف العمال: ما مصير قوت يومنا؟

دفع حراك الشعب الجزائري الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة، لتدخل البلاد بعدها في حملة اعتقالات غير مسبوقة لأغنى رجال الأعمال الذين يزنون مليارات الدولارات.

ويقبع في سجن الحراش بالعاصمة كل من الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال وأغنى رجل في الجزائر أسعد ربراب (3.7 مليارات دولار حسب فوربس) بتهم نشر بيانات كاذبة وتضخيم الفواتير واستيراد تجهيزات مستعملة.

كما يقبع علي حداد مالك مجمع الأشغال العمومية "حداد" وثاني أغنى رجل في البلاد بثروة تجاوزت نصف مليار دولار (أرقام غير رسمية) بتهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور وتقديم معلومات كاذبة، وذلك بعد محاولته الفرار برا عن طريق الحدود التونسية، وهو الآن رهن التحقيق في قضايا فساد ثقيلة.

بالإضافة إلى الأخوة كونيناف (رضا وعبد القادر وكريم وطارق) أصحاب شركة "KOUGC" المختصة في مجال الهيدروليك المعتقلين بتهمة استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها وتبييض الأموال والتمويل السري للأحزاب السياسية.

كما مُنع العديد من رجال الأعمال من السفر، في ظل ترقّب شديد لقرارات العدالة في الأسابيع القادمة.