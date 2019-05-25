هل يحد منع "الكاش" من الفساد الحكومي بمصر؟

عبد الرحمن محمد-القاهرة

لم تكد تمر ثلاثة أسابيع على بدء تنفيذ المنظومة الإلكترونية لدفع وتحصيل المستحقات الحكومية مطلع الشهر الجاري في مصر، حتى تكاثرت التعديلات والاستثناءات ورصد المشكلات التي تتابع الحديث عن تسيير فرق دعم فني لحلها.

الاحتفاء الواسع والتبشير بطفرة كبيرة في سبيل التحول إلى مجتمع رقمي أقل اعتمادا على أوراق النقد، وتحقيق الشمول المالي وأهداف رؤية مصر 2030 -الذي سبق هذا التنفيذ- لا يتناسب حسب مراقبين مع ما برز على السطح من استثناءات ومشكلات تناولتها وسائل إعلام محلية.

وكانت وزارة المالية أعلنت مطلع الشهر الجاري بدء تطبيق تحصيل المستحقات المالية الحكومية فوق خمسمئة جنيه (ثلاثين دولارا) إلكترونيا، باستخدام كروت الحسابات البنكية أو مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت، بينما يتم سداد ما يزيد على عشرة آلاف جنيه (590 دولارا) من خلال البنوك المختلفة.

وفي سبيل ذلك، وفرت الوزارة "كروتا" مسبقة الدفع مجانا لمدة ستة أشهر، اعتبارا من أول مايو/أيار الجاري، من خلال بنوك أبرزها الأهلي، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، والتجاري الدولي، لاستخدامها وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.

غير أن تتابع المشكلات والعوائق أمام هذا التطبيق، دفع الحكومة المصرية، إلى الإعلان عن إتاحة الدفع النقدي مرة أخرى، حال تعذر الدفع الإلكتروني بالجهات المختلفة أيا كانت الأسباب، والتي من أبرزها عدم جاهزية نقاط التحصيل الإلكتروني، أو حدوث عطل بالماكينة، أو عدم ظهور تقارير الأداء.

نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك اعتبر -في تصريحات له على خلفية هذه التداعيات- أن التعديلات والاستثناءات وبروز مشكلات في التطبيق أمر طبيعي، لما هو معلوم من أن أي نظام جديد تظهر بعض الصعوبات حال البدء في التطبيق، لكن يجرى التعامل معها ليصبح نظاما مستداما.