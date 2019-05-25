وسط توترات تجارية.. ترامب يحث اليابان على ضخ أموال أكثر ببلاده

حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت رجال الأعمال اليابانيين على زيادة استثمارات شركاتهم في الولايات المتحدة، وقال إن اليابان لديها فائض تجاري كبير مع واشنطن يحاول المفاوضون معادلته.

ووصل ترامب إلى اليابان في وقت سابق اليوم في زيارة تتضمن الكثير من المراسم وتهدف لإبداء مدى متانة العلاقات مع طوكيو، رغم توترات تجارية وشيكة.

وتحاول واشنطن وطوكيو التوصل إلى اتفاق تجاري، في وقت لم يفوت فيه ترامب فرصة التنديد بما يعتبره عدم توازن بين البلدين في مجال التجارة.

وقال ترامب لكبار مديري الشركات اليابانية إنه لم يكن هناك قط وقت أنسب للاستثمار في الولايات المتحدة من الوقت الحالي.

وأضاف أنه يأمل في مناقشة عدم التوازن في التجارة بين الولايات المتحدة واليابان لضمان العدالة والمعاملة بالمثل.

وتابع ترامب "كان لدى اليابان أفضلية تجارية ضخمة للعديد والعديد من السنوات.. لا بأس.. ربما لذلك نعجبكم بهذا القدر الكبير".

وتربط ترامب برئيس الوزراء شينزو آبي علاقة ودية يسعى آبي لتأكيدها، في وقت تدرس واشنطن خلاله فرض رسوم جمركية على واردات السيارات اليابانية التي تعتبرها إدارة ترامب تهديدا محتملا للأمن القومي.

ومن المتوقع أن يناقش ترامب وآبي قضية التجارة خلال محادثاتهما يوم الاثنين، لكن مسؤولين قللوا من إمكانية التوصل لاتفاق خلال هذه الزيارة.

ويتوقع أن يعقد ممثل التجارة الأميركي روبرت لايتهايزر محادثات مع نظرائه اليابانيين على هامش الزيارة.