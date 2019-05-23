هذه أفغانستان.. عندما يغيب الأمن ينتعش التسوق الإلكتروني

حميد الله محمد شاه–كابل

ازدادت عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت في أفغانستان بمقدار 10% بالمقارنة بالعام الماضي، وافتتحت في العاصمة كابل مكاتب عدة خلال السنوات الأخيرة بعد اتساع خدمات التسوق الإلكتروني في البلاد.

ولم يقتصر نمو استخدام بطاقات الائتمان على العاصمة كابل، بل امتدت الخدمات إلى عدد من الولايات الرئيسية.

وفقا للبنك المركزي الأفغاني، فإن حوالي 800 ألف شخص يستخدمون حاليا بطاقات الائتمان عبر الإنترنت بدلا من النقد للتسوق عبر الإنترنت.

مراكز

عاد الثلاثيني حكمت جليل إلى أفغانستان حديثا قادما من دولة أوروبية، ويعتمد في شراء احتياجاته اليومية على مراكز خدمات التسوق الإلكتروني.

وقال في اتصال هاتفي مع الجزيرة "بسبب زحمة السيارات وما ينتج عنها من إغلاق الشوارع في مدينة كابل أفضّل مضطرا التسوق عبر الإنترنت".

وأضاف "لا أخفي خشيتي من الخروج لأسباب أمنية، فالتفجيرات والحوادث الأمنية في كابل لا توقيت لها".

وحسب الأرقام الرسمية، فإن عدد سكان أفغانستان يبلغ حوالي 32 مليون نسمة، يستخدم 1% منهم بطاقات الائتمان للشراء عبر الإنترنت.

ويعمل في العاصمة أكثر من 100 مركز لتقديم خدمة التسوق الإلكتروني في ظل تدهور الوضع الأمني في البلاد.

وانعكس غياب الأمن في أفغانستان على السكان، فأصبحت مهمة شراء المواد الغذائية أو الحاجات المنزلية الأخرى تحديا كبيرا لدى كثير من المواطنين.

وقلص هؤلاء تجولهم في مدينة كابل بالذات خشية التفجيرات والعمليات العسكرية، ودفع كثير من الجيل الحالي في أفغانستان إلى اللجوء إلى التسوق عبر الإنترنت، الذي مكنهم من شراء ما يرغبون فيه دون الحاجة لمغادرة منازلهم.