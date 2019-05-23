 الصين لأميركا: أظهري الصدق لتستمر محادثات التجارة
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الصين لأميركا: أظهري الصدق لتستمر محادثات التجارة

الصين حذرت أميركا من أن الحرب التجارية تعزز فرص حدوث ركود اقتصادي عالمي (رويترز)
الصين حذرت أميركا من أن الحرب التجارية تعزز فرص حدوث ركود اقتصادي عالمي (رويترز)

قالت الصين اليوم الخميس إن على الولايات المتحدة أن تظهر "الصدق" إذا أرادت استمرار المحادثات بين القوتين الاقتصاديتين، مؤكدة أن بكين "لن تقدم تنازلات" بشأن مبادئ رئيسية.

وصرح المتحدث باسم وزارة التجارة قاو فنغ في مؤتمر صحفي "إذا أرادت الولايات المتحدة مواصلة المحادثات يجب أن تظهر الصدق وتصلح تحركاتها الخاطئة".

وأضاف "لا يمكن أن تكون أمام المفاوضات فرصة للاستمرار إلا على أساس المساواة والاحترام" .

وتابع قاو فنغ أن الولايات المتحدة صعدت النزاعات التجارية بقوة، وعززت فرص حدوث ركود اقتصادي عالمي، مؤكدا أن بكين ستتخذ الخطوات الضرورية لحماية مصالح الشركات الصينية.

وبشأن أزمة هواوي، قال قاو فنغ إن بلاده قدمت احتجاجات رسمية لدى الولايات المتحدة بعد أن منعت الأخيرة شركة صناعة معدات الاتصالات الصينية هواوي من شراء السلع الأميركية، في تصعيد كبير للحرب التجارية بين البلدين.

وأضاف أن الصين ستأخذ خطوات لمساعدة شركاتها على تحسين قدرتها على التأقلم مع المخاطر.

المصدر : الفرنسية,رويترز
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