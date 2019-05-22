شركات صينية تطالب بوينغ بتعويضات عن وقف تحليق طائرات ماكس

طالبت ثلاث شركات طيران صينية كبرى بتعويضات من شركة بوينغ نتيجة وقف تحليق طائرات 737 ماكس على خلفية كارثتي الطائرتين الإثيوبية والإندونيسية.

وتطالب الشركات -بينها "إير تشاينا"- بتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة وقف استخدام هذا الطراز وتأخير تسليم طلبيات منه.

وتقدر قيمة الخسائر اليومية لكل شركة من الشركات الثلاث بنحو 15 ألف دولار لكل طائرة متوقفة.

وتشغل شركات الطيران الصينية أكبر أسطول من طائرات ماكس في العالم، وكانت الصين أول بلد يتخذ قرارا بوقف تحليقها بعد حادث تحطم في إثيوبيا في آذار/مارس الماضي.

وتملك "إير تشاينا" المملوكة للدولة في الصين 15 طائرة من طراز ماكس 737.

وعلقت شركات طيران عالمية وبلدان تشغيل طائرات ماكس 737 أو التحليق فوق أجوائها بعد التشكيك بنظام تعزيز خصائص المناورة فيها إثر الحادثتين المذكورتين.

ونهاية أبريل/نيسان الماضي، أعلنت شركة بوينغ أن التكلفة الأولية لتوقف طائراتها ماكس 737 عن التحليق منذ بداية مارس/آذار 2019 بلغت مليار دولار.

وأقرت بوينغ السبت الماضي بأنها اضطرت لتصحيح خلل في برمجيات جهاز محاكاة الطيران في الطراز 737 ماكس المستخدم لتدريب طيارين.