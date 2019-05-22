 شركات صينية تطالب بوينغ بتعويضات عن وقف تحليق طائرات ماكس
البث الحي
ابحث

شركات صينية تطالب بوينغ بتعويضات عن وقف تحليق طائرات ماكس

بوينغ قالت إن التكلفة الأولية لتوقف طائراتها ماكس 737 عن التحليق بلغت مليار دولار (الأناضول)
بوينغ قالت إن التكلفة الأولية لتوقف طائراتها ماكس 737 عن التحليق بلغت مليار دولار (الأناضول)

طالبت ثلاث شركات طيران صينية كبرى بتعويضات من شركة بوينغ نتيجة وقف تحليق طائرات 737 ماكس على خلفية كارثتي الطائرتين الإثيوبية والإندونيسية.

وتطالب الشركات -بينها "إير تشاينا"- بتعويضات عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة وقف استخدام هذا الطراز وتأخير تسليم طلبيات منه.

وتقدر قيمة الخسائر اليومية لكل شركة من الشركات الثلاث بنحو 15 ألف دولار لكل طائرة متوقفة.

وتشغل شركات الطيران الصينية أكبر أسطول من طائرات ماكس في العالم، وكانت الصين أول بلد يتخذ قرارا بوقف تحليقها بعد حادث تحطم في إثيوبيا في آذار/مارس الماضي.

وتملك "إير تشاينا" المملوكة للدولة في الصين 15 طائرة من طراز ماكس 737.

وعلقت شركات طيران عالمية وبلدان تشغيل طائرات ماكس 737 أو التحليق فوق أجوائها بعد التشكيك بنظام تعزيز خصائص المناورة فيها إثر الحادثتين المذكورتين.

ونهاية أبريل/نيسان الماضي، أعلنت شركة بوينغ أن التكلفة الأولية لتوقف طائراتها ماكس 737 عن التحليق منذ بداية مارس/آذار 2019 بلغت مليار دولار.

وأقرت بوينغ السبت الماضي بأنها اضطرت لتصحيح خلل في برمجيات جهاز محاكاة الطيران في الطراز 737 ماكس المستخدم لتدريب طيارين.

المصدر : الجزيرة + وكالات
كلمات مفتاحية:
متعلقات
جديد قضية بوينغ ماكس 737.. الشركة تصلح الخلل المميت
بوينغ تقر باكتشافها اختلالات بطائرات "737 ماكس" منذ 2017
بسبب توقف بوينغ 737 ماكس.. تراجع عدد مسافري مطار دبي
بعد حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة.. أسهم بوينغ تهوي بقوة
أهم الأخبار
المزيد من إقتصاد
شاهد.. إجراءات مغربية لمحاربة الغلاء برمضان
ستراتفور: السودان مقبل على انفتاح اقتصادي بعد عقود من الظلام
فورين بوليسي: بالتراب النادر تستطيع الصين تركيع اقتصاد أميركا
رويترز: اهتمام ضعيف بخطط السعودية للاقتراض ومخاوف لدى المقرضين