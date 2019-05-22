شاهد.. إجراءات مغربية لمحاربة الغلاء برمضان

قالت الحكومة المغربية إن أسعار بعض المواد الاستهلاكية كالبصل والطماطم والسمك زادت في شهر رمضان، في حين انخفضت أسعار سلع أخرى. وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من البصل الأحمر الجاف 1.5 دولار.

وفي شهر رمضان يزداد إنفاق الأسر المغربية على الطعام بنسبة 37%، وتزداد معه المضاربات فترتفع الأسعار.

وفي ظل تقلبات السوق، اتخذت الحكومة المغربية إجراءات لمحاربة الغلاء مع إقرارها بارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية. ودفعت بفرق مراقبة إلى الأسواق، إضافة إلى لجنة مركزية للتتبع.

ويقول رئيس جمعية حماية المستهلك بالرباط محمد الصالحي إن "الإجراءات التي نقوم بها وقائية، لكنها تبقى محتشمة في ظل عدم تفعيل القانون".