ستراتفور: السودان مقبل على انفتاح اقتصادي بعد عقود من الظلام

تنبأ موقع ستراتفور الأميركي أن يصبح السودان قصة النجاح التالية في قارة أفريقيا وستكون أبوابه مشرعة قريبا أمام الاستثمارات الأجنبية عقب الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي.

وأكد الموقع التابع لمركز دراسات إستراتيجي وأمني أميركي يحمل الاسم نفسه، أن الاحتجاجات الشعبية التي استمرت شهورا نجحت في النهاية في "خلع القيادة المستبدة" لتتيح بذلك بصيصا من الأمل في بلد "عانى اقتصاده وشعبه الأمرين في ظل ثلاثة عقود من الحكم التعسفي للرئيس عمر البشير".

وذكر الموقع الذي يُعد من أهم المؤسسات الخاصة التي تعنى بقطاع الاستخبارات، أن السودان يملك من المقومات التي تجعله قادرا على تحقيق النجاح الاقتصادي ليصبح بذلك موئلا جديدا للفرص غير المستغلة بالنسبة للمغامرين من المستثمرين والمشاريع.

إنهاء العزلة الدولية

وفي تقرير مطول، قال موقع ستراتفور إنه بعد ثلاثين عاما من "العزلة الدولية"، هناك مؤشرات الآن تدل على أن المجلس العسكري الانتقالي يخطو نحو إقامة حكومة مدنية تدير البلاد في السنوات المقبلة.

وتابع "إن تحولا سياسيا جوهريا من هذا القبيل قد يدفع الولايات المتحدة في نهاية المطاف لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي طالما حدت من الاستثمار في البلاد لوقت طويل لا سيما من الغرب".

وسيكون بوسع الشركات المتعددة الجنسيات الراغبة بالاستثمار حتى في ظل الغموض السياسي، الاستفادة من الدخول في أسواق السودان المتنوعة وغير المستغلة إلى حد كبير، وجميعها بحاجة إلى التمويل والتقنية الحديثة والخبرات.

على أن التقرير يرى أن فتح تلك الأسواق أمام الاستثمارات يظل رهنا بتشكيل حكومة قادرة على إقناع الولايات المتحدة بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.