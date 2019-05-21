على طريق إلغاء الدعم.. مصر ترفع أسعار الكهرباء مجددا

قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر اليوم الثلاثاء إن مصر سترفع أسعار الكهرباء 14.9% في المتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019-2020 التي تبدأ أول يوليو/تموز.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق -الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب- سيبلغ نحو 10% في السنة المالية المقبلة، في حين يزيد متوسط الجهد المنخفض المستخدم بالمنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر نحو 19%.

وتستهدف الحكومة خفض دعم الطاقة في إطار جهود لتحسين أوضاع المالية العامة. وعانت الطبقات المتوسطة والفقيرة خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والشرطة.

وقال الوزير خلال المؤتمر إن مصر ستخفض دعم الكهرباء مرة أخرى في غضون العامين المقبلين ثم تلغيه تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022 ليبدأ في التغير وفقا لسعر الصرف.