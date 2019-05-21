الاستثمار الأجنبي في المغرب.. أي واقع للعمالة؟

مريم التايدي-الرباط

لجأت صفاء (25 سنة-مستوى دراسي جامعي) إلى المنطقة الحرة ضواحي القنيطرة (شمال العاصمة الرباط) بحثا عن عمل بشركات تصنيع الألياف الكهربائية الموجهة للسيارات.

غير أن صفاء فوجئت بمستوى المعاملة المتدني، وبالشطط في استعمال السلطة، وفق تعبيرها.

تقول للجزيرة نت "جئنا للعمل الكريم فأهينت كرامتنا وسمعنا الشتم، والابتزاز والتهديد بالطرد، والإذلال".

عبيد بالقانون

تحكي صفاء عن تجربتها بمرارة، وكيف أن العاملات يعملن حتى في يوم عطلة نهاية الأسبوع بشكل إجباري، و تتابع بحزم أن ما يتفق عليه في عقود العمل أمر والواقع أمر آخر.

بزفرة بادية قالت "كنا بمثابة العبيد.. بأوراق قانونية.. ما معنى العقد القانوني الذي لا يحمي كرامتي؟".

ممارسات عديدة تحكيها صفاء وزميلاتها، منها توظيف المتدربين ثم استبدالهم بمتدربين آخرين خصوصا في الأعمال التي لا تتطلب مهارات عالية، والتضييق على العمل النقابي، وتعريض العمال للطرد عقب تأسيسهم مكاتب نقابية في الشركات التي ينتمون إليها، بالإضافة إلى مشكل تنقل العمال في الضيعات الفلاحية الكبيرة الذي يخلف خسائر في الأرواح، والذي يتكرر بشكل مستفز، ناهيك عن حوادث العمل المتكررة، وفق وصفهن.