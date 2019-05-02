هل يفقد الشرق الأوسط سيطرته على أسواق النفط؟

في ظل تصاعد وتيرة إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري وإغراقها الأسواق العالمية بشكل غير مسبوق في غضون بضعة أعوام، تراجعت أسعار النفط من مئة دولار للبرميل في منتصف 2014 إلى أقل من ثلاثين دولارا بحلول يناير/كانون الثاني 2016، قبل أن تعود للارتفاع.



وقد أدى ذلك إلى حدوث أسوأ انهيار في سوق النفط، ما جعل الكثيرين يجزمون بأن الولايات المتحدة ستحل محل المملكة العربية السعودية وتصبح منتجا بديلا لأسواق النفط العالمية، فهل يفقد الشرق الأوسط سيطرته على أسواق الخام؟



وفي هذا الصدد، تطرق الصحفي ومحلل الأخبار المتعلقة بأسواق النفط تيم دايس في تقريره على موقع "أويل برايس" الأميركي إلى الجهود التي تبذلها بلدان الشرق الأوسط لاستعادة سيطرتها على أسواق النفط العالمية.



وأفاد الكاتب بأن السعودية أقنعت البلدان المنتجة للنفط -الأعضاء في منظمة أوبك- وروسيا بالانضمام إليها في مساعيها لاستعادة سيطرتها على أسواق النفط العالمية عبر ما تسمى مجموعة منتجي "أوبك بلس".



وقد نجحت الرياض -يضيف الكاتب- في هذه المهمة، حيث ساهمت هذه المجموعة خلال العام الجاري في زيادة أسعار النفط بنسبة 40% تقريبا بعد عقد صفقة لخفض ما مقداره 1.2 مليون برميل يوميا من النفط في الأسواق العالمية.



ويشير الكاتب إلى أن خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي أكد قبل أيام أن نفط الشرق الأوسط ما زال يكتسي أهمية بالغة في الأسواق العالمية.



مضيق هرمز

لكن الجار الله -بحسب الكاتب- عبر عن شعوره بالقلق إزاء تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي ردا على زيادة العقوبات الأميركية على طهران.



يذكر أن التهديد الإيراني جاء بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قراره عدم تجديد الإعفاءات التي منحها لمدة 180 يوما للبلدان المستوردة للنفط الإيراني.



وصرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن بلاده "ستستمر في بيع نفطها (واستخدام) مضيق هرمز، ولكن في حال اتخذت الولايات المتحدة إجراء غير مدروس يتمثل في محاولة منعنا من القيام بذلك فإنه يجب عليها أن تكون مستعدة للعواقب المترتبة عليه".

6032083648001 529874ff-699e-4f10-9b0b-745f8ab269a6 45729517-752c-4c5d-b92b-d15c1d402e2b video

كما حذرت إيران من أنها قد تغلق ممر الشحن الإستراتيجي في حال واجهت المزيد من "العدوان"، وفق وصف رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري الذي قال "نحن لا نسعى إلى إغلاق مضيق هرمز، لكن في حال تزايد العدوان المسلط علينا من قبل أعدائنا فلن يكون أمامنا خيار آخر".

وأوضح الكاتب أنه على الرغم من أن إيران هددت بإغلاق مضيق هرمز في العديد من المناسبات خلال الأعوام الماضية فإن هناك العديد من التعقيدات الجيوسياسية في المنطقة التي تحول دون تنفيذها هذا التهديد، ولا سيما أن المنطقة تضم معظم أعضاء أوبك، بما في ذلك السعودية التي تعد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

ويشير الكاتب إلى أن حوالي ثلث النفط الخام المنقول عبر البحر في العالم يمر عبر مضيق هرمز يوميا، ما يجعله شريانا إستراتيجيا يربط منتجي النفط في الشرق الأوسط بالأسواق الرئيسية في كل من آسيا والمحيط الهادي وأوروبا وأميركا الشمالية.

تغريدات ترامب

يقول الكاتب إنه مما لا شك فيه أن أسواق النفط العالمية بات أمامها عامل جديد نوعا ما يتعين عليها مواجهته والقادم هذه المرة من عالم بعيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ألا وهو سيل تغريدات الرئيس الأميركي التي غالبا ما تأتي في الوقت غير المناسب، وتبعث على الحيرة بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك ممارسة الضغط على "أوبك" لرفع إنتاج النفط لمواجهة الضغط التصاعدي على الأسعار.

وفي بداية الأسبوع، بدأت الأسعار تشهد هبوطا في أعقاب ضغط ترامب يوم الجمعة الماضي على "أوبك" من أجل زيادة الإنتاج.

وفي نهاية الأسبوع، انخفضت الأسعار وسط تصريحات ترامب بأنه اتصل بالسعوديين وطلب منهم زيادة الإنتاج.

وأفاد الكاتب بأنه إلى جانب الأساليب غير التقليدية التي يعتمدها ترامب للتواصل مع الأطراف في الداخل، والحلفاء والأعداء على حد سواء، تتمثل الفكرة في أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر منتج للنفط في العالم اليوم، حيث تضخ ما يعد رقما قياسيا وهو 12.1 مليون برميل يوميا فإنه لا يزال يتعين على الرئيس الأميركي اللجوء إلى التكتيكات لمحاولة إقناع منتجي النفط في الشرق الأوسط للمساعدة على التحكم في الأسعار.