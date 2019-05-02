بسبب عجز الميزانية.. السعودية تصدر صكوكا دولية بمليارات الدولارات

نقلت رويترز عن مسؤول مكتب إدارة الدين العام بالسعودية فهد السيف قوله إن المملكة ستُصدر صكوكا دولية جديدة قيمتها بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار في الربع الثالث من العام، في إطار خطط لتنويع مصادر تمويل عجز الميزانية العامة، وسط تحديات مالية واجتماعية.

وبدأت الرياض إصدار ديون في الأسواق العالمية في 2016 بعد أن تضررت أوضاعها المالية العامة بفعل انخفاض أسعار النفط العالمية.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت المملكة أحد أكبر المقترضين في الأسواق الناشئة، وباعت سندات دولية بقيمة 60 مليار دولار تقريبا بما في ذلك صكوك بقيمة 11 مليار دولار.

وبنهاية 2018، بلغت قيمة الديون المحلية المستحقة على المملكة ما يزيد على 80 مليار دولار، اقترضتها عبر سندات تقليدية وإسلامية.

وقال فهد السيف في مقابلة إن نحو 40% من الدين المزمع هذا العام البالغ حجمه 31.5 مليار دولار جرى إصداره في الربع الأول.

وأضاف مساء أمس الأربعاء "بنهاية الربع الأول، بلغنا 55% محليا و45% دوليا. نعتقد أن المعدلات ستميل أكثر إلى (إصدارات الدين) المحلي بنهاية العام الجاري".

وأصدرت السعودية -أكبر مُصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي- أحدث سنداتها الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي، لتجمع 7.5 مليارات دولار من طلبات اكتتاب زادت على 25 مليار دولار.