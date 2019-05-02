 وكالة: أمين عام أوبك يقول إن من المستحيل استبعاد النفط الإيراني من السوق
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وكالة: أمين عام أوبك يقول إن من المستحيل استبعاد النفط الإيراني من السوق

باركيندو: أوبك تحاول فصل النفط عن السياسة (رويترز)
باركيندو: أوبك تحاول فصل النفط عن السياسة (رويترز)

أكد أمين عام أوبك محمد باركيندو أن من المستحيل استبعاد النفط الإيراني من السوق العالمية، وفقا لما نقله موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية شانا اليوم الخميس.

وقال باركيندو الذي يزور طهران "لا حاجة لإعادة هذا. من المستحيل استبعاد النفط الإيراني من السوق".

ونقلت وزارة النفط الإيرانية اليوم عن باركيندو قوله إن أوبك تحاول فصل النفط عن السياسة، وذلك في أعقاب اتهام إيران للولايات المتحدة بأنها تستخدم النفط سلاحا ضدها.

وطالبت الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني بوقف وارداتهم منه اعتبارا من أول مايو/أيار أو مواجهة عقوبات، منهية بذلك إعفاءات استمرت ستة أشهر سمحت لأكبر ثمانية مشترين لنفط إيران -ومعظمهم في آسيا- باستيراد كميات محدودة.

وحذر وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه أمس الأربعاء من أن الدول التي تستخدم النفط سلاحا ستتسبب في انهيار أوبك.

ونقلت الوزارة عن باركيندو قوله "أبلغت زملائي في أوبك أن يتركوا جوازات سفرهم في المنزل عند حضورهم إلى هذه المنظمة".

باركيندو: "أبلغت زملائي في أوبك أن يتركوا جوازات سفرهم في المنزل عند حضورهم إلى هذه المنظمة"
المصدر : رويترز
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