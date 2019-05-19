تأثير الحرب التجارية على الأسواق الناشئة.. عملات بخسة وأسهم متقلبة

سجّل مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة لأسهم الدول النامية تراجعا بنسبة 3.7%، وهو ما ينذر بتفاقم الأوضاع أكثر منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقد كان الوضع أسوأ بالنسبة للعملات، التي عرفت انخفاضا للأسبوع الخامس على التوالي.



ونقل تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية عن أليخاندرو كوادرادو -أحد كبار الإستراتيجيين بمؤسسة "بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا" المصرفية في نيويورك- قوله "لقد أصبحت العملات الناشئة بخسة الثمن، غير أنه من المتوقع أن يكون الطلب محدودًا بسبب الغموض الحالي".

وأضاف كوادرادو أنه من المحتمل أن يعرف الريال البرازيلي تدهورا أكبر على المدى القريب، أما بالنسبة لكل من البيزو التشيلي والبيزو المكسيكي والسول البيروفي، فهي في وضع جيد يسمح لها بالتفوق على أداء السوق.

ويقول تقرير بلومبيرغ إن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ما تزال الدليل الرئيسي الذي تتبعه الأسواق، حيث يعيد المستثمرون تقييم احتمالات التوصّل إلى اتفاق بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وكتب خبراء إستراتيجيون في بنك مورغان ستانلي في مذكرة يوم الجمعة أنه "على المدى القريب، لا زلنا نشهد تفاقم المخاطر بالنسبة للأسواق الناشئة، فضلا عن أن خطر فرض تعريفات جمركية إضافية لا يزال قائما".

وتشير تعليقات وسائل الإعلام الحكومية الصينية إلى أن فرص إجراء مزيد من المفاوضات مع الولايات المتحدة حول قضايا التجارة على المدى القريب أصبحت ضئيلة، وفق ما تنقله بلومبيرغ.