الفقر بمصر.. أرقام دولية صادمة وتشكيك رسمي





محمد سيف الدين-القاهرة



مرتدية زيها الأزرق وممسكة بمِقَشّتها (مِكْنَسة) تجوب السيدة الخمسينية يوميا شوارع مدينة السادس من أكتوبر (غرب العاصمة) حيث تعمل عاملة نظافة في إحدى شركات النظافة الخاصة.



وبالرغم من ضآلة مرتبها الشهري الذي لا يتجاوز ثمانمئة جنيه (45 دولارا) فإنها لجأت للعمل في شركة النظافة بعد أن أصبح زوجها طريح الفراش وباتت العائل الوحيد لأسرتها (ولد وثلاث فتيات).





وتقول أم يوسف (كما تحب أن تلقب) في حديثها للجزيرة نت "لم أجد أمامي فرصة عمل غيرها.. فأنا أقرأ ولا أكتب ولا أملك أي مؤهلات للعمل في أي مجال آخر أو يدر علي عائدا أكبر" مضيفة "مش أحسن (أفضل) من قعدة البيت، أو أمد يدي (تتسول)".

وعلى ما يبدو أن مساعي المرأة الخمسينية للخروج من دائرة العوز والبطالة لن تفلح، حيث إن حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة له، وفق ما أعلنت مجموعة البنك الدولي مطلع الشهر الجاري.



ويصل عدد سكان مصر في الداخل -وفق ما أعلن منتصف أبريل/نيسان الماضي- 98.520 مليون نسمة، ويحدد البنك الدولي نسبة انتشار الفقر المدقع على مستوى العالم باستخدام مؤشر خط الفقر الدولي، وهو 1.9 دولار للفرد في اليوم.

وبحسب البنك الدولي فإنه هناك تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر، إذ تتراوح بين 7% في محافظة بورسعيد (شمال) و66% في بعض محافظات الصعيد (جنوب) موضحا أن الإصلاحات الاقتصادية -شرعت مصر فيها قبل ثلاث سنوات- أثرت على الطبقة الوسطى، وأضحت تواجه ارتفاعا في تكاليف المعيشة. الأرقام التي أعلنها البنك قوبلت بالتشكيك من اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

وقال المسؤول المصري في تصريحات صحفية إن الأرقام التي أعلنها البنك الدولي غير دقيقة، موضحا أن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك البيانات الدقيقة حول ظروف المعيشية ومستوى الدخول في مصر، دون غيرها من المؤسسات الأخرى.



وعلى الرغم من أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يجري بحوث الإنفاق والدخل مرة كل عامين، فإن آخر رقم معلن كان في يوليو/تموز 2016 ووصلت نسبة الفقر إلى 27.8% من السكان.