رزق للصائمين.. تدني الأسعار دفع مزارعين كويتيين لتوزيع منتجاتهم مجانا

نادية الدباس-الكويت

لم يجد المزارع الكويتي عبد العزيز الصراف وسيلة احتجاجية أمامه للتعبير عن غضبه تجاه السياسة التي تُعامل بها منتجاته من الخضروات سوى مشاركة عدد من زملائه المزارعين في توزيعها مجانا على المواطنين والمقيمين بدلا من رميها في الحاويات خلال شهر رمضان المبارك حفظا للنعمة.

آلاف الأطنان من جميع أنواع الخضروات وزعت في شبرة الأندلس (سوق الخضار) على آلاف المواطنين والمقيمين الذين سارعوا عقب صلاة العشاء للتجمع أمام شاحنات حملت المنتجات الزراعية وسط حضور كثيف لرجال الأمن.

في البداية حاول موظفو البلدية وهيئة الغذاء والتغذية ثني المزارعين الكويتيين عن خطوتهم إلا أن محاولاتهم لم تفلح.

وقال المزارعون إن هذه الخطوة إنها تأتي اعتراضا على ما وصفوه بالتلاعب في أسعار الخضار والفروقات فيها ما بين الأسعار التي يطرحون بها منتجاتهم في المزادات، وبين الأثمان المضاعفة التي يدفعها المستهلك للحصول على تلك المنتجات في الجمعيات التعاونية، واعتراضا أيضا على سياسات اتحاد المزارعين وأساليب تأجير المنافذ التسويقية.

وفي حديث للجزيرة نت اتهم عبد العزيز الصراف جهات لم يسمّها بشن حرب شعواء على المنتج المحلي، متسائلا: كيف لصندوق من الخضروات يبيعه المزارع بـ 100 فلس (نحو 0.32 دولار) أن يباع في الجمعيات التعاونية بـ 800 فلس (2.6 دولار)؟ وهذا الفرق الكبير في السعر إلى جيب من يذهب؟

ويشكو الصراف من أن تمر مزرعته التي بها أكثر من 2500 نخلة يلجأ إلى توزيعه على الأقارب والأصدقاء بعد أن سدت في وجهه كل سبل التسويق، ليطرح تساؤلا جديدا: إذا كانت الدولة تفضل استيراد المواد الزراعية وبأسعار أعلى، فلماذا لا تسمح لنا بالتصدير؟

ويلقي بالمسؤولية على كاهل اتحاد المزارعين، ويشاركه في ذلك زميله المزارع منصور العجمي الذي يمتلك مزرعة في منطقة العبدلي شمالي البلاد.