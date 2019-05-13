لبنان.. تفاقم الأزمة الاقتصادية يجبر التجار على إقفال المحلات

وسيم الزهيري-بيروت لم يعد ممكنا لعلي حمود صاحب محل بيع الأحذية في منطقة الحمرا في العاصمة بيروت تحمل أعباء التراجع الحاد في حركة الأسواق التجارية، فقرر اتخاذ الخيار المر بإقفال المحل ليوقف مسلسل خسائره المستمر منذ نحو سنتين.

في هذه المنطقة المعروفة بنشاطها الاقتصادي أقدم الكثير من التجار على إغلاق محلاتهم أو تقليص حجم أعمالهم.

يقول حمود للجزيرة نت إن محله تأسس منذ 35 عاما، لكنه لم يعد قادرا على التحمل أكثر نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي وغياب الزبائن والسياح، ويضيف أنه اضطر إلى إقفال محله، حيث إنه لم يعد قادرا على دفع الإيجار والتكاليف الأخرى.

ويشير حمود إلى أن السنتين الأخيرتين شهدتا إقفال الكثير من المحلات التجارية في هذه المنطقة.

وليس ببعيد عن محل علي، عمد محمد البسام مالك مؤسسة لبيع الألبسة إلى تقليص عدد موظفيه إلى أكثر من النصف للأسباب نفسها، فحركة البيع والشراء مصابة بالشلل والخسائر تزداد يوما بعد يوم، بحسب ما قاله للجزيرة نت، مشيرا إلى أن استمرار الوضع كما هو سيدفعه إلى الإقفال قريبا.

وقبل أيام، أعلنت جمعية تجار بيروت أن نحو مئتين من المحال التجارية في العاصمة اللبنانية أقفلت أبوابها في الأشهر القليلة الماضية، بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ونقص السيولة.

وحذرت الجمعية من أن القطاع التجاري بات في دائرة الخطر، وأن استمرار الوضع الراهن يهدد باقي المؤسسات والمحال التجارية في بيروت.