الجزائر.. التهاب الأسعار يسقط خطة الحكومة بالضربة القاضية

عياش سنوسي-الجزائر

"ما كاين والو.. غير الريح في الشبك" (لا شيء.. سوى الريح في الشباك) هكذا بدأ أحد التجار بسوق علي ملاح، وسط الجزائر العاصمة، حديثه للجزيرة نت، وهو يبرر رفع أسعار الخضراوات والفواكه خلال شهر رمضان ردا على قرار حكومي بتسقيف الأسعار.

كانت وزارة التجارة، ومن أجل الحد من المضاربات على أسعار السلع الأساسية، اعتمدت لأول مرة، أسعارا مرجعية لثمانية أصناف من الخضراوات وهي البطاطا والطماطم والبصل والكوسة والخس والجزر والثوم إلى جانب فاكهة الموز ولحوم البقر الطازجة والمجمدة المستوردة.

وقال وزير التجارة سعيد جلاب، في تصريحات صحفية، إن هذه الأسعار المرجعية تعني فرض أسعار معقولة للمنتجين سواء في التجزئة أو الجملة والتجار والمستهلكين، ومن أجل إقامة علاقة متوازنة سيتم حذف الرسم الإضافي على استيراد هذه المواد.

وأشار إلى الاتفاق مع المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) وقيادة الدرك على تفريغ جميع المخازن التابعة للتجار من البضائع منعا لتكديسها والمضاربة على الأسعار في رمضان.

لكن المفاجأة التي أذهلت المواطنين أن الأسعار التهبت مع أول أيام الشهر الفضيل بأسواق التجزئة في العاصمة مثل "الشراقة، ميسونيي، علي ملاح، الرويسو، حسين داي، الحراش" وصولا إلى المتهم الرئيس تجار الجملة بسوق الكاليتوس.

فقد ارتفع ثمن الثوم إلى ستمئة دينار (5.02 دولارات) في حين حدد سعره المرجعي بـ 150 دينارا، والطماطم إلى 160 دينارًا (1.40 دولار) وسعره المرجعي تسعون دينارا.

وبلغ ثمن البصل تسعين دينارا مقابل ستين (سعرا مرجعيا) الموز 280 دينارا (2.34 دولار) وكان قد تم تسقيفه بـ 230 إلى 250 دينارا.

والتهبت أسعار بقية المواد غير المحددة بالقائمة، فبلغت الفاصوليا الخضراء ثلاثمئة دينار (2.51 دولار) والبازلاء 220 دينارا (1.84 دولار).

الضحية

وقال أحد المواطنين للجزيرة نت إن الحديث عن ضبط الأسعار نغمة تتردد دوما، وفي كل مرة تلتهب، والضحية هو المواطن البسيط.

ويضيف "الناس ما تقدرش تشري (لا تستطيع الشراء). فالفاصوليا الخضراء بأكثر من 220 دينارا (1.84 دولار) والفلفل بأزيد من 160 دينارا (1.34 دولار) والموز 280 دينارا (2.34 دولار) فأين التسقيف الذي تحدثوا عنه؟".