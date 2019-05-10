 قطر وإكسون تبدآن تشييد مشروع غولدن باس لتصدير الغاز المسال
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قطر وإكسون تبدآن تشييد مشروع غولدن باس لتصدير الغاز المسال

قطر للبترول وإكسون موبيل تتوقعان دخول مشروع غولدن باس الخدمة عام 2024 (رويترز)
قطر للبترول وإكسون موبيل تتوقعان دخول مشروع غولدن باس الخدمة عام 2024 (رويترز)

أبلغت قطر للبترول وإكسون موبيل الأميركية اللجنة الاتحادية المنظمة لقطاع الطاقة بالولايات المتحدة أنهما ستبدآن تشييد مرفأ "غولدن باس" لتصدير الغاز الطبيعي المسال بولاية تكساس يوم 13 من الشهر الجاري.

وتتوقع الشركتان أن يدخل المشروع -البالغة قيمته عشرة مليارات دولار- الخدمة عام 2024.

وصمم "غولدن باس" لإنتاج نحو 16 مليون طن سنويا من الغاز المسال للتصدير.

وتملك قطر للبترول حصة 70% في المشروع، في حين تحوز إكسون النسبة المتبقية.

وقال الشريكان إنهما يتوقعان أن يكتمل بناء خط أنابيب "غلف رن" لنقل الغاز إلى "غولدن باس" أواخر 2022.

والمشروع جزء من خطط قطر للبترول لاستثمار عشرين مليار دولار بالولايات المتحدة.

وتعزز إكسون وقطر تحالفا عالميا في مشاريع للغاز الطبيعي المسال يمتد من الولايات المتحدة إلى موزمبيق.

ويرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال، ومن المتوقع أن يزيد الاستهلاك العالمي بأكثر من المثلين إلى 550 مليون طن سنويا بحلول 2030.

المصدر : الجزيرة + رويترز
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