بلومبيرغ: مطار حمد و"القطرية" أفضل مطار وشركة طيران بالعالم للعام الثالث

أسوأ الشركات

واحتلت شركات طيران "توماس كوك" البريطانية و"إيزي جيت" البريطانية أيضا و"كويت إيرويز" الكويتية أدنى المراكز في قائمة شركات الطيران.

القطرية احتلت المركز الأول كأفضل شركة طيران في العالم عام 2019 (رويترز)

وأوضح موقع بلومبيرغ أن تصنيف المطارات يتم على أساس ثلاثة عوامل: الأداء في الوقت المحدد "المواعيد" (60%)، وجودة الخدمة (20%)، وخيارات الطعام والتسوق (20%)، كما يتم تصنيف شركات الطيران وفق الالتزام بالمواعيد.

واعتمد تصنيف "إيرهيلب" وإعدادها للقائمة الحالية على بيانات من العديد من الوكلاء التجاريين وقاعدة بياناتها الخاصة، بالإضافة إلى مسح استقصائي شمل 40 ألف مسافر في 40 دولة خلال عام 2018.

للعام الثالث

وأشار بلومبيرغ إلى أن مطارات حمد وهانيدا وأثينا تصدرت قائمة المطارات للعام الثالث على التوالي.

ووفقا لما ذكره كبير المسؤولين التنفيذيين بمنظمة "إيرهيلب" هنريك زيلمر أن النظر للصورة العامة لكل مطار بالقائمة يؤخذ في الاعتبار أيضا.

وعلى سبيل المثال، أثارت الدرجات العالية لمطار أثينا فريق "إيرهيلب" في البداية إلى أن أخذوا في الاعتبار أن الطقس المشمس يقلل عدد حالات التأخير، ولذلك من المرجح أن يترك المسافرون ملاحظات إيجابية عن المطار.

وفيما يلي أفضل عشرة مطارات في العالم

مطار هانيدي الدولي باليابان احتل المركز الثاني كأفضل مطار في العالم هذا العام (رويترز)

1- مطار حمد الدولي، قطر.2- مطار هانيدي طوكيو الدولي، اليابان.3- مطار أثينا الدولي.4- مطار أفونسو بينا الدولي، البرازيل.5- مطار غدانسك ليخ فاليسا، بولندا.6- مطار شيريميتيفو الدولي، روسيا.7- مطار شانغي سنغافورة، سنغافورة.8- مطار راجيف غاندي الدولي، الهند.9. مطار تينيريفي الشمالي، إسبانيا.10- مطار فيراكوبوس/كامبيناس الدولي، البرازيل.