بلومبيرغ: مطار حمد و"القطرية" أفضل مطار وشركة طيران بالعالم للعام الثالث
ورد في القائمة السنوية السابعة لأفضل وأسوأ شركات الطيران والمطارات في العالم التي تصدرها منظمة "إيرهيلب"، أن مطارات حمد الدولي بالعاصمة الدوحة وهانيدا بطوكيو وأثينا باليونان احتلت المراكز الثلاثة الأولى على التوالي لعام 2019.
ونشر موقع بلومبيرغ الأميركي أن قائمة "إيرهيلب" كشفت أن شركة الخطوط الجوية القطرية هي الأخرى احتلت المركز الأول كأفضل شركة طيران في العالم بين 72 شركة، تلتها "أميركان إيرلاينز" الأميركية، ثم "إيرومكسيكو" المكسيكية.
وبالمقابل سجلت مطارات "غاتويك" في لندن و"بيلي بيشوب" بتورنتو الكندية و"بورتو إيربورت" البرتغالي أسوأ مطارات في القائمة التي ضمت 132 مطارا.
أسوأ الشركات
واحتلت شركات طيران "توماس كوك" البريطانية و"إيزي جيت" البريطانية أيضا و"كويت إيرويز" الكويتية أدنى المراكز في قائمة شركات الطيران.
|القطرية احتلت المركز الأول كأفضل شركة طيران في العالم عام 2019 (رويترز)
وأوضح موقع بلومبيرغ أن تصنيف المطارات يتم على أساس ثلاثة عوامل: الأداء في الوقت المحدد "المواعيد" (60%)، وجودة الخدمة (20%)، وخيارات الطعام والتسوق (20%)، كما يتم تصنيف شركات الطيران وفق الالتزام بالمواعيد.
واعتمد تصنيف "إيرهيلب" وإعدادها للقائمة الحالية على بيانات من العديد من الوكلاء التجاريين وقاعدة بياناتها الخاصة، بالإضافة إلى مسح استقصائي شمل 40 ألف مسافر في 40 دولة خلال عام 2018.
للعام الثالث
وأشار بلومبيرغ إلى أن مطارات حمد وهانيدا وأثينا تصدرت قائمة المطارات للعام الثالث على التوالي.
ووفقا لما ذكره كبير المسؤولين التنفيذيين بمنظمة "إيرهيلب" هنريك زيلمر أن النظر للصورة العامة لكل مطار بالقائمة يؤخذ في الاعتبار أيضا.
وعلى سبيل المثال، أثارت الدرجات العالية لمطار أثينا فريق "إيرهيلب" في البداية إلى أن أخذوا في الاعتبار أن الطقس المشمس يقلل عدد حالات التأخير، ولذلك من المرجح أن يترك المسافرون ملاحظات إيجابية عن المطار.
وفيما يلي أفضل عشرة مطارات في العالم
2- مطار هانيدي طوكيو الدولي، اليابان.
3- مطار أثينا الدولي.
4- مطار أفونسو بينا الدولي، البرازيل.
5- مطار غدانسك ليخ فاليسا، بولندا.
6- مطار شيريميتيفو الدولي، روسيا.
7- مطار شانغي سنغافورة، سنغافورة.
8- مطار راجيف غاندي الدولي، الهند.
9. مطار تينيريفي الشمالي، إسبانيا.
10- مطار فيراكوبوس/كامبيناس الدولي، البرازيل.
123- مطار لندن غاتويك، المملكة المتحدة.
124- مطار بيلي بيشوب تورنتو سيتي، كندا.
وأفضل عشر شركات طيران:
1- شركة الخطوط الجوية القطرية، قطر.
2- أميركان إيرلاينز، الولايات المتحدة.
3- إيرومكسيكو، المكسيك.
4- ساس الإسكندنافية، السويد.
5- كانتاس، أستراليا.
6- "لاتام إيرلاينز"، شيلي.
7- ويست جيت، كندا.
8- لوكسير، لوكسمبيرغ.
9- أستريليان إيرلاينز، أستراليا.
10- الإماراتية، دولة الإمارات.
أسوأ شركات طيران:
63- أدريا إيرويز، سلوفينيا.
64- أيرولاينيز أرجنتيناس، الأرجنتين.
65- ترانسافيا، هولندا.
67- نرويجيان، النرويج.
68- ريانير، أيرلندا.
69- كوريان إير، كوريا الجنوبية.
70- كويت إيرويز، الكويت.
71- إيزي جيت، المملكة المتحدة.
72- توماس كوك إيرلاينز، المملكة المتحدة.
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