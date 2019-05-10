فصل جديد من الحرب التجارية.. أميركا ترفع الرسوم على سلع صينية وبكين تهدد

دخلت زيادة أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار حيز التنفيذ اليوم الجمعة، وقالت بكين إنها سترد، في تصعيد للحرب التجارية المتواصلة بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويتضمن القرار رفع الرسوم الجمركية من 10% إلى 25% على البضائع الصينية.

وقالت وزارة التجارة الصينية إنها "تأسف بشدة" للقرار الأميركي، مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات المضادة الضرورية.

تأتي زيادة الرسوم وسط محادثات تمتد يومين بين كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين، في مسعى لإنقاذ اتفاق متعثر يهدف إلى إنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ عشرة أشهر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتحدث ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين لمدة 90 دقيقة أمس الخميس، ومن المتوقع أن يستأنفوا المحادثات اليوم الجمعة.

وقالت وزارة التجارة إن المحادثات مستمرة، وإنها "تأمل أن يكون بمقدور الولايات المتحدة اللقاء مع الصين في منتصف الطريق، وبذل جهود مشتركة، وحل القضية عبر التعاون والتشاور".

وفي ضوء عدم اتخاذ إدارة ترامب أي تحرك لوقف الزيادة، فرضت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية الرسوم الجمركية الجديدة بقيمة 25% على الشحنات المستهدفة بالزيادة القادمة من الصين إلى الولايات المتحدة بعد الساعة 12:01 بتوقيت الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) اليوم الجمعة.

وقالت متحدثة باسم الهيئة إن البضائع التي تندرج تحت أكثر من 5700 فئة منتجات تستهدفها الزيادة الأخيرة لكنها غادرت الموانئ والمطارات الصينية قبل منتصف الليل، ستدفع نسبة الرسوم القديمة وهي 10%.

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مخاطر

وقبل المحادثات أمس الخميس، قال ترامب أيضا إن بلاده ستمضي في الاستعدادات لفرض تعريفة بنسبة 25% على بضائع أخرى من الصين بقيمة 325 مليار دولار أخرى.

ويزيد هذا التلويح من احتمال أن تخضع جميع صادرات السلع الصينية إلى الولايات المتحدة، البالغ قيمتها 540 مليار دولار في 2018، لرسوم الاستيراد الجديدة.

وقال مايكل تايلور، العضو المنتدب لإستراتيجية الائتمان والمعايير في وكالة موديز إنفستورز في هونغ كونغ، إن هذه الخطوة تؤدي إلى تفاقم حالة عدم اليقين في بيئة التجارة العالمية، وتزيد من التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وتؤثر سلبا على المعنويات العالمية وتزيد من كره المخاطرة على الصعيد العالمي.

وقالت رئيسة تايوان تساي إنغ وين اليوم الجمعة إن الحرب التجارية الجارية بين الصين والولايات المتحدة ستكون لها تداعيات حادة على الاقتصاد العالمي وسلسلة الإمدادات العالمية، لكنها أكدت أن الخطوة الأميركية الأخيرة سيكون لها تأُثير محدود على تايوان.