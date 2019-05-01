"تمور المجهول" تجود بخيراتها على المزارع الأردني

أيمن فضيلات-عمّان

متنقلا بين تمور المجهول والبرحي، يتفحص الحاج الستيني أبو ماهر عزيز السلفيتي أصناف التمور الأردنية ذات الجودة العالية والأسعار المعتدلة، في معرض التمور السنوي 13 المقام في مجمع النقابات المهنية.

يختار أبو ماهر برفقة زوجته حبات التمر المخصصة لإفطاره الرمضاني بعناية، ومنها كميّة سيهديها لأرحامه وأقاربه وأصهاره طمعا بالأجر والمثوبة، فالتمور الأردنية "فاخرة ولا يُعلى عليها أية تمور" يقول للجزيرة نت.

أصل الحكاية

حكاية التمور الأردنية ليست قديمة، فقد بدأت منذ عشرين عاما بنحو ستة آلاف دونم من أراضي الأغوار والأزرق، لكنها حققت نجاحا فاق دولا متخصصة بإنتاج التمور من مئات السنين.

جاء ذلك عندما اتجه المزارع الأردني نحو زراعة أصناف معينة من النخيل، خاصة المجهول والبرحي اللذين تناسبهما البيئة والمناخ في منطقة الأغوار الأردنية غرب المملكة، وواحات الأزرق في البادية الشرقية للمملكة.

بعد ذلك بدأ التوسع في زراعة النخيل حتى وصلت إلى 35 ألف دونم، تحتضن نصف مليون نخلة، وفق رئيس جمعية التمور أنور حداد، وبمعدل زيادة سنوية ترتفع 14%، مما يؤشر على نجاح الاستثمار بهذا القطاع، مُشكلا رافعة للاقتصاد الزراعي الوطني.

وتابع حداد -في حديثه للجزيرة نت- أن تزايد المساحات المزروعة يعني ارتفاع الإنتاج وزيادة حصة الأردن بالسوق العالمي، فإنتاج المملكة من تمور المجهول في العالم يشكل 14%.

ويرجع سبب الإقبال على زراعة النخيل خاصة المجهول لكفاءته في استخدام المياه، ومناسبة المناخ في الأغوار الحارة وخاصة منطقة الكرامة، والجدوى الاقتصادية من زراعته إضافة لمردوده العالي لزيادة الطلب العالمي عليه.