 هذه قيمة استثمارات السوريين في تركيا
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هذه قيمة استثمارات السوريين في تركيا

شمعون: جمعية سياد تروج للمنتجات التركية بالدول العربية (وكالة الأناضول)
شمعون: جمعية سياد تروج للمنتجات التركية بالدول العربية (وكالة الأناضول)

أعلنت جمعية رجال ورواد الأعمال السوريين (سياد) أن قيمة استثمارات السوريين في تركيا فاقت مليار دولار.

وقال زياد شمعون نائب رئيس الجمعية لوكالة الأناضول "بلغت استثمارات شركاتنا نحو 1.5 مليار دولار. سنعلن عن الأرقام الدقيقة للاستثمارات الجديدة في غضون شهر، وأعمالنا تسير على ما يرام".

وأضاف "جرى تأسيس الجمعية مع مئتين من رواد الأعمال السوريين في ولاية غازي عنتاب".

وبين أن الجمعية تقوم بتسويق منتجات أعضائها والمنتجات التركية إلى دول عربية.

وأقام رجال أعمال سوريين استثمارات في العديد من الولايات وعلى رأسها غازي عنتاب وهطاي.

وسياد منظمة مجتمع مدني، تضم رجال ورواد أعمال سوريين وأصحاب فعاليات تجارية وصناعية وعلمية ومهنية، وتنشط في تركيا وخارجها.

وتسعى الجمعية لتنظيم وتطوير العمل الاقتصادي السوري ضمن السوق التركية، لتكون جسرا يصل بين السوقين التركية والعربية.

المصدر : وكالة الأناضول
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