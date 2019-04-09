مصر السيسي.. إنجازات على وجه العملات

دعاء عبد اللطيف-القاهرة

يسحب الشاب جنيهين من جيب بنطاله ليدفع أجرة سيارة الميكروباص، فيلحظ نقشين جديدين على العملتين المعدنيتين، أحدهما لحقل "ظهر" للغاز الطبيعي والآخر لمدينة "العلمين الجديدة" اللذين تقدمهما السلطة المصرية باعتبارهما إنجازات اقتصادية لها.

يقدم الشاب العملات المنقوشة بالإنجازات للسائق بينما يتذكر أن المسافة القصيرة التي كان يقطعها مقابل نصف جنيه أجرة زادت إلى جنيهين في غضون أربع سنوات، ويتذكر أيضا الإعلان الحكومي عن رفع الدعم نهائيا عن الوقود في يونيو/حزيران المقبل.

وطرحت مصلحة سك العملات المعدنية ثمانية أشكال جديدة للعملة المصرية "فئة الجنيه والنصف جينه"، بقيمة عشرين مليون جنيه، تتضمن توثيقا لثمانية مشروعات وصفتها بالمشروعات القومية الكبرى.

هذه المشروعات هي حقل ظهر للغاز، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومزارع الطاقة الشمسية بأسوان، وشبكة الطرق القومية، وقناطر أسيوط الجديدة، ومحطات توليد الطاقة، ومدينة العلمين الجديدة، والريف المصري الجديد.

وقال رئيس مصلحة سك العملة عبد الرؤوف الأحمدي، في تصريحات إعلامية، إن هذه الخطوة هدفها توثيق ما سماه إنجازات الدولة المصرية الحديثة للأجيال القادمة.

السيسي اعترف بعدم جدوى تفريعة قناة السويس وقال إنه استهدف بها رفع الروح المعنوية للمصريين (الجزيرة)



توثيق الإنجازات

اعتبر مجلس الوزراء في كتابه "مصر.. مسيرة الإنجازات" الذي أعده لتوثيق المشروعات القومية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تفريعة قناة السويس أبرز ما حققته الدولة المصرية خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى ديسمبر 2018.

وروجت الحكومة المصرية لتفريعة قناة السويس الجديدة - بطول 34 كيلو مترا- باعتبارها قناة موازية للقناة الرئيسة التي يبلغ طولها 192 كيلو مترا، وتم تغطية تكلفة المشروع من خلال طرح شهادات للاكتتاب العام وتم جمع 64 مليار جنيه من المصريين.

وفقا للأرقام الرسمية فإن الإيرادات المحققة من قناة السويس في السنوات المالية السابقة كانت حوالي 5.25 مليارات دولار في العام المالي 2013/2014، فيما بلغت 5.37 مليارات دولار في العام المالي 2014/2015.

لم ترتفع بل انخفضت

وبعد افتتاح التفريعة كانت المفاجأة أن الإيرادات لم ترتفع، بل إنها انخفضت إلى 5.13 مليارات دولار في العام المالي 2015/ 2016، ثم تراجعت مرة أخرى إلى 5.01 مليارات دولار في العام المالي 2016/ 2017 قبل أن ترتفع إلى 5.585 مليارات دولار للعام المالي 2017/ 2018.

والارتفاع الأخير في إيرادات قناة السويس لا يوازي بأي حال الوعود التي قدمتها السلطة، حيث قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش إن إيرادات القناة سترتفع إلى 100 مليار دولار سنويا.

ومنذ تعويم الجنيه المصري في نوفمبر 2016 ليصل إلى الدولار إلى نحو 18 جنيها، تتعمد الحكومة الإعلان عن إيرادات القناة بالجنيه المصري وليس بالدولار كالعادة، وهو ما يساعدها في إعلان زيادة الإيرادات اعتمادا على الفرق الكبير بين سعر الجنيه قبل التعويم وبعده.

على الخط نفسه سار حقل ظهر للغاز الطبيعي الذي صورته الحكومة المصرية، قبل نحو عامين، باعتباره نقلة هائلة للاقتصاد المصري على غرار اكتشاف دول الخليج للبترول قبل عقود، فيما تتجه الحكومة الآن إلى رفع الدعم نهائيا عن الوقود.

مؤشرات التضخم والديون

ويمكن فهم حقيقة ما جنته مصر من كل المشروعات القومية التي شرع فيها السيسي منذ توليه الحكم في 2014 من خلال متابعة مؤشرات ارتفاع حجم التضخم والدَّين الداخلي والخارجي.

وأعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 88.1 مليار دولار في مارس 2018 مقارنة بـ 43 مليار دولار في مارس 2013، أي أن الدولة المصرية استدانت من الخارج خلال خمس سنوات المبلغ نفسه الذي استدانته على مدار عقود.

وفي مراجعته الأخيرة للاقتصاد المصري قبل أيام توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الديون إلى نحو 104 مليارات دولار في نهاية يونيو/حزيران المقب.

الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين: المشاريع الجديدة لم تحقق نموا للاقتصاد المصري (الجزيرة)

لا جدوى

تعليقا على ما تقدمه الحكومة المصرية باعتبارها إنجازات، يقول أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين إن المشاريع الناجحة تُحسن الاقتصاد وهو ما ينعكس بالتبعية على زيادة فرص العمل وثبات الأسعار وارتفاع معدل نمو الإنتاج، مضيفا "وهذا كله غير متحقق في مصر".

وأردف شاهين في حديثه للجزيرة نت: "حقل ظهر للغاز كان المأمول منه تقليل حجم الاقتراض من الخارج، وهذا لم يحدث، وكذلك خفض سعر الدولار نتيجة لتصدير الغاز وتوفير فائض دولاري، لكن هذا أيضا لم يحدث".

العاصمة الإدارية الجديدة مثال آخر لما يصفها شاهين بـ "الإنجازات الوهمية"، موضحا أنها لا تمثل أي جدوى اقتصادية من وجهة نظره، لكنها ذات نفع سياسي كبير للسلطة.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن السلطة تبني عاصمة جديدة في الصحراء تجمع فيها رجال الأعمال والصفوة، وأنها تحاول تأمين نفسها حال ثورة المصريين عليها، متابعا "إذا اندلعت ثورة فهذه العاصمة ستكون بمثابة قلعة حصينة للنظام".

أما مدينة العلمين الجديدة فوصفها شاهين بالمشروع السكني الذي يستهدف طبقة معينة، موضحا أن سعر المتر فيها وصل إلى 35 ألف جنيه.

البرلماني السابق عز الدين الكومي: السيسي يصنع إنجازات وهمية بسبب عقدتي الفشل وافتقاد الشرعية (الجزيرة)





عقدة الشرعية

أما البرلماني السابق عز الدين الكومي، فطرح تفسيره لتوجه الدولة ناحية توثيق هذه المشروعات، قائلا إن النظام الحالي يعاني من "عقدتي افتقاد الشرعية والفشل".

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن عقدة افتقاد الشرعية تدفع النظام إلى شراء أسلحة لا حاجة لها بمليارات الدولارات من دول كبرى مقابل اعتراف هذه البلدان بشرعيته وغض الطرف عن "ممارساته الإجرامية بحق الشعب"، بحسب تعبيره.

وتابع الكومي "أما عقدة الفشل فهي نتاج تردي الأوضاع الاقتصادية وهو ما دفع النظام لطرح مشروعات فنكوش (وصف مصري لأشياء وهمية) مثل تفريعة قناة السويس".

"سلسلة الفشل" أدت -حسب قول البرلماني السابق- إلى زيادة الدين العام، لافتا إلى تصريح وزير المالية الذي أكد أن الدخل القومي للبلاد يقدم بنحو 900 مليار جنيه، منها أكثر من 800 مليار جنيه فوائد وخدمة الديون.

لكن الكومي يطرح رؤية ساخرة لإنجازات النظام الحالي وهي بناء 17 سجنا جديدة والخروج من التصنيف العالمي للتعليم وزيادة معدلات الفقر والبطالة وارتفاع معدلات الجريمة والحصول على مراكز متقدمة بين الدول المستهلكة للمخدرات.

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ورغم انتقادات المعارضة ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لهذه المشروعات، فإن الحكومة تٌصر على أنها ضرورية لتحريك عجلة الاقتصاد وخفض نسبة البطالة عبر مشروعات كثيفة العمالة، وأن ثمار نتائجها سيحصدها المصريون قريبا، وإن كانت الترجمة الزمنية لوصف قريبا تتزايد حينا بعد حين.

كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد من جهة أخرى أن لهذه المشروعات بعدا سياسيا مهما، وهو رفع الروح المعنوية للشعب المصري وإعادة الثقة بقدرة المصريين على الإنجاز، على حد قوله.