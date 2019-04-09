استثمار أم استعمار.. متى تحقق التجارة أهداف التنمية المستدامة؟

ففي الوقت الذي ضمت فيه مسودة مشروع القرار 17 هدفا طموحا و169 غاية مصاحبة تدمج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ظهرت الحاجة إلى تقنين ظواهر أخرى أشد تعقيدا، أبرزها ضرورة توفير السلم والأمن الاجتماعي، ووضع ضمانات حتى لا تتحول عمليات الاستثمار التي تقوم بها الدول الكبرى إلى استعمار للدول النامية.

وفي مداخلة قدمها مقررا اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة -خلال إحدى جلسات الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا بالعاصمة الدوحة- أكد الغاني هارونا أديريسو أن التجارة والاستثمار أمران أساسيان لرفاه الأمم وشعوبها وللعلاقات السليمة والتعاونية بين الأمم، وأن التصدي لأعظم التحديات العالمية سينطوي حتما على الأشكال والقواعد والآليات المستقبلية التي تشكل التجارة والاستثمار.

وأوضح المقرر الأممي -في الجلسة المخصصة لمناقشة التعديلات على مشروع قرار أهداف التنمية المستدامة- أنه في الماضي لم تكن التجارة والاستثمار عادلة ولا حرة، بل كانت تتم على أساس اختلال توازن القوى والمصلحة الذاتية الوطنية الضيقة، معتبرا أن اتفاقية التجارة والاستثمار تشمل مسائل تتعلق مباشرة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشدد أديريسو على ضرورة أن تشارك برلمانات العالم بشكل فعال في الترتيبات التجارية، والتوفيق بينها وبين الالتزامات الوطنية تجاه أهداف التنمية المستدامة.