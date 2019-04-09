الحد الأدنى للأجور بالمغرب.. هل يأتي يوم العمال بالفرج؟

مريم التايدي-الرباط

بعيون دامعة وتنهيدة عميقة، قالت نادية (29 عاما، أم لطفلين) إن الحد الأدنى للأجور (سميك كما هو متعارف عليه بين المغاربة) يعني عندها "الحكرة" (الظلم باللهجة المحلية).

تشتغل نادية بالقطاع المالي الخاص، وتتقاضى حوالي 3500 درهم (أقل من 350دولارا) بعد أن كانت تشتغل بمقابل 2100 في البداية.

نصف الأجر للنقل

في حديث مع الجزيرة نت، اعتبرت نادية أن أجرها لا يوازي المجهود الذي تقوم به، موضحة أنها وزملاءها يعملون حد التعب لساعات أكثر من المسموح بها قانونا، بما يصل إلى 12 ساعة في اليوم أحيانا، وأحيانا لا يستفيدون حتى من الوقت المخصص لراحة الأكل.

تنفق نصف أجرتها الشهرية على وسائل النقل المختلفة، فهي تقطن سلا (مدينة مجاورة للعاصمة الرباط) وتعمل في الرباط، مما يضطرها للتنقل بوسائل عديدة تصل كلفتها إلى خمسين دولارا يوميا.

شد وجذب

مع اقتراب اليوم العالمي للعمال، تزداد حدة الشد والجذب بين النقابات الممثلة للأجراء والحكومة، حول الرفع من الحد الأدنى للأجور، والزيادة في الأجور والمعاشات، وتحسين الأوضاع المعيشية للأجراء بالنظر لتدني القدرة الشرائية وارتفاع مستوى المعيشة.

ويشهد المغرب مباحثات مستمرة بين ممثلي العمال والحكومة فيما يعرف بحلقات الحوار الاجتماعي، لكنها لم تصل بعد إلى نتائج.

وكان وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت دخل على خط الحوار الاجتماعي، واستدعى النقابات الأكثر تمثيلا (اتحاد الشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل) إلى جلسات حوارية الأسابيع الأخيرة، ويتوقع منها أن تحد من الاحتجاجات الاجتماعية والفئوية التي تعيشها المملكة منذ بداية 2019.

وترفض النقابات العرض الحكومي بزيادة ثلاثمئة درهم في الأجور على مدى ثلاث سنوات.

ويشمل العرض الحكومي الزيادة في التعويضات العائلية بمئة درهم شهريا، في حدود ستة أبناء بالقطاع العام (تستفيد حاليا الأسر من مئتي درهم شهريا عن كل ابن).