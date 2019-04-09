أردوغان: التجارة بالعملات المحلية تحمينا من الإملاءات

قال الرئيس رجب طيب أردوغان أمس الاثنين إنه بإمكان تركيا وروسيا حماية نفسيهما من إملاءات الدول الأخرى عن طريق اعتماد العملات المحلية في المعاملات التجارية بينهما.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس أردوغان خلال اجتماع مع رجال أعمال روس وأتراك في العاصمة الروسية موسكو.

وأكد الرئيس التركي استعداد بلاده لتقديم كافة التسهيلات إلى رجال الأعمال الروس الراغبين في الاستثمار بتركيا.

وأشار إلى أن حجم التجارة مع روسيا عام 2018 وصل إلى 26 مليار دولار إلا أنه دون الهدف المحدد المتمثل بـ100 مليار دولار.

وأوضح أن روسيا تأتي في المرتبة الثالثة بين شركاء تركيا التجاريين، مبينا أن المقاولين الأتراك يواصلون رفع حجم استثماراتهم في روسيا منذ التسعينيات.

وأضاف أن الشركات التركية أنجزت 1961 مشروعا بحجم 73 مليار دولار في روسيا على مر الأعوم السابقة.

وأعرب أردوغان عن ثقته بأن الحكومة الروسية ستوفر المزيد من الدعم للشركات التركية التي تضع استثماراتها في روسيا واثقة في مستقبل البلد.

كما أشار أردوغان إلى أن لدى روسيا استثمارات تتجاوز عشرة مليارات دولار في تركيا، خصوصا في قطاع البتروكيماويات، والتكنولوجيا المتقدمة.



وأضاف أن الشركات الروسية تقدم قيمة مضافة للاقتصاد التركي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أعضاء مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية إلى استخدام العملات المحلية في التجارة بينها، للرد على استخدام بعض الدول أسعار الصرف بدوافع سياسية في المرحلة الراهنة.

وتحدث وقتها عن أن تركيا تستعد للتجارة مع دول أخرى -مثل الصين وروسيا وإيران وأوكرانيا- باستخدام العملات الوطنية.