تلاعبت بالعملة.. قطر تقاضي بنوكا بالإمارات والسعودية ولوكسمبورغ

قالت دولة قطر إنها رفعت دعاوى قضائية ضد ثلاثة بنوك في الإمارات والسعودية ولوكسمبورغ، تتهمها بالتلاعب بسعر صرف الريال بالأسواق الخارجية بهدف الإضرار بالاقتصاد.

وأفاد بيان صدر عن مكتب الاتصال الحكومي القطري أن القضايا المقامة في لندن ونيويورك تستهدف بنك هافيلاند ومقره لوكسمبورغ، وبنك أبو ظبي الأول، ومجموعة سامبا المالية السعودية.

وقال المكتب إن بنك هافيلاند حاول إضعاف سعر صرف الريال عبر تقديم أوامر بيع وشراء احتيالية في منصات تداول النقد الأجنبي في نيويورك بهدف إثارة الاضطراب بالأسواق التي تملك فيها دولة قطر عددا من أصولها.

وهذه الدعاوى أحدث حلقات مسلسل الخلاف الخليجي الممتد منذ عام 2017 عندما فرضت الرياض وأبو ظبي والمنامة إلى جانب القاهرة حصارا على الدوحة.

وكان مصرف قطر المركزي بدأ تحقيقا في محاولات تلاعب بسعر صرف الريال نهاية عام 2017.

وقال حينها إن مصارف حاولت تداول عقود للريال فيما بينها بأسواق الصرف الأجنبي في الخارج بهدف خفض سعره على نحو مصطنع.

ويقول مصرفيون إن قطر -التي لديها أكثر من ثلاثمئة مليار دولار في احتياطيات البنك المركزي وأصول صندوق الثروة السيادي- تملك القدرة المالية الكافية لصد الهجمات على عملتها، وفق ما أوردت وكالة رويترز.