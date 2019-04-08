بلومبيرغ: النفط الأميركي ينافس السعودي في معقله

كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ أن الولايات المتحدة حققت نجاحا ملحوظا باختراقها أحد أهم أسواق السعودية في القارة الآسيوية، وذلك بعد أقل من شهرين من إبرامها عقدا طويل الأجل مع الهند لتزويدها بمنتجات الطاقة.

وستصل أولى شحنات غاز الطبخ الأميركي هذا الأسبوع إلى الهند التي تزداد فيها الحاجة إلى النفط بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى في العالم، حسب تعبير الوكالة.

ومن المتوقع أن ترسو السفينة "كليبر صن" محملة بغاز البترول المسال إلى ميناء "إينور" على الساحل الشرقي من ولاية تاميل نادو جنوب الهند يوم 11 من الشهر الجاري، وفقا لبيانات الشحن من شركة كيبلر المتخصصة في جمع وتحليل المعلومات التجارية.

ونقلت بلومبيرغ -عن تقرير بثته شركة كليبر عبر البريد الإلكتروني الجمعة الماضية- أن ثلاث ناقلات إضافية أخرى على الأقل تتجه صوب الهند من الولايات المتحدة كأول دليل على "شحنات مباشرة من الغاز النفطي المسال" إلى هذه الدولة الواقعة في جنوب قارة آسيا.

وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن نحو 95% من واردات الهند من الغاز النفطي المسال تأتي من منطقة الشرق الأوسط.

واعتبرت أن تلك الشحنات تفتح سوقا جديدة أمام الغاز المستورد من الولايات المتحدة في خضم حربها التجارية مع الصين.

وتستجلي الهند الأسواق العالمية لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، في وقت تتراجع فيه الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط نتيجة للاتفاق المبرم بين الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها لتخفيض إنتاجها من الخام.